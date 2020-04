Epidemiólogo de la Casa Blanca ve posible reapertura parcial de EEUU en mayo

Tweet on Twitter

Washington, 12 abr (EFE News).- El director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID, en inglés), Anthony Fauci, expresó este domingo un “cauto optimismo” sobre la ralentización de la expansión del coronavirus y apuntó que “quizá el próximo mes” podría iniciarse la reapertura parcial del país.

“Cuando miras a las admisiones, las hospitalizaciones, los cuidados intensivos, y las necesidades de intubación”, se está empezando a doblar la esquina”, dijo Fauci en declaraciones a la cadena CNN sobre las cifras de Nueva York, epicentro del brote en EE.UU. con más de 8.000 fallecidos.

“Así que eso es lo que esperamos, hay un cauto optimismo en ver ese descenso, y si ves a los patrones de las curvas en otros países, una vez que pasas ese punto esperamos ver un agudo declive”, agregó uno de los epidemiólogos más respetados del mundo y miembro del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra el virus.

De hecho, recalcó que hay “indicaciones” de que algunos de los datos usados para medir la evolución de la crisis sanitaria están “empezando a estabilizarse” en algunos lugares.

Las declaraciones de Fauci se producen poco después de que el presidenteDonald Trump adelantase que están analizando el mejor momento para la reapertura de la economía del país.

En este sentido, el epidemiólogo indicó que el proceso de “relajación” de algunas de las medidas de distanciamiento social podría probablemente comenzar en algunos lugares “al menos en cierto modo, quizá el próximo mes de mayo”.

No obstante, apuntó que no se trata de un “interruptor” de encendido y apagado al advertir que el proceso será gradual.

“Quieres asegurarte de que no haces algo de forma de prematura y precipitada, y al mismo tiempo prestar atención a la necesidad de intentarlo volver a la normalidad”, dijo.

Estados Unidos superó este sábado a Italia como el país con más fallecidos en el mundo por el coronavirus, con más de 20.000, y al día de hoy registra más de 530.000 contagiados, según datos de la universidad John Hopkins.

El viernes, en una rueda de prensa, Trump prometió que escuchará “con mucha atención” a sus asesores en temas de salud pública, aunque volvió a incidir en la necesidad de acabar con el parón económico cuanto antes.

Casi 17 millones de trabajadores han perdido su trabajo en apenas 21 días, después de que la semana pasada otros 6,6 millones solicitaran el subsidio por desempleo en Estados Unidos, lo que representa la muestra más significativa del impacto de la pandemia del coronavirus en la economía debido a la paralización de la actividad.

A nivel federal, la Casa Blanca había estimado que el coronavirus podría dejar entre 100.000 y 240.000 muertos, pero esta semana redujo esa proyección hasta dejarla en 60.000.

En total, 42 de los 50 estados del país, además de Puerto Rico y el Distrito de Columbia, han emitido decretos para obligar a sus ciudadanos a quedarse en casa, lo que supone que aproximadamente el 95% de la población estadounidense (unos 316 millones de personas) se encuentran recluidos.