Aficionados estadounidenses esperan tener una vacuna antes de volver a los estadios

Houston (EE.UU.), 10 abr (EFE).- El ligero optimismo que algunos directivos deportivos habían mostrado en los últimos días sobre la posibilidad de volver a reiniciar las competiciones suspendidas por causa del coronavirus contrasta de manera exponencial con lo que piensa la mayoría de los aficionados estadounidenses que solo volverán a los estadios cuando haya una vacuna, tal y como refleja una encuesta.

Esa encuesta, efectuada por la Universidad de Seton Hall, muestra que el 72 por ciento de los estadounidenses no piensa arriesgar su salud por asistir a cualquier evento deportivo en los próximos meses si no están vacunados contra el coronavirus.

El mismo sentir expresó el doctor Jeffrey Smith, miembro ejecutivo del condado de Santa Clara (California).

Smith informó a la Junta de Supervisores del condado que no prevé “ningún evento deportivo al menos hasta el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving, el último jueves del mes de noviembre)” y que “sería una suerte tenerlos por esa fecha”.

Los comentarios de Smith llegaron en medio de la advertencia de que levantar la orden de quedarse en casa de California demasiado pronto podría traer consecuencias negativas muy significativas.

“Definitivamente habrá personas que enfermarán y mueran después de que se emita la orden, a menos que se presente una inmunización infalible, lo cual es muy poco probable”, destacó Smith.

Ése es también el sentir de la mayoría de los estadounidenses encuestados que dijeron que no asistirían a eventos deportivos, si se reanudaran pronto, y no hay una vacuna contra el coronavirus.

La encuesta, que tenía un tamaño de muestra bastante pequeña de 762 personas, fue publicada el jueves por la Escuela de Negocios Stillman de la Universidad de Seton Hall.

Cuando se les preguntó a los encuestados que expresaran su grado de afición por los deportes, el 61 por ciento dijo que no irían al campo sin una vacuna. El margen de error es más o menos del 3,6%.

Solo el 12 por ciento de todos los encuestados dijeron que irían a los partidos si se pudiera mantener el distanciamiento social, lo que probablemente conduciría a un número muy reducido de aficionados, personal que opera los campos y los periodistas que cubren la información.

Si se diese el distanciamiento social el aforo de los campos se quedaría reducido al algo más de un tercio del mismo.

La encuesta también muestra que la pandemia de coronavirus afectaría a los deportes en el futuro inmediato, incluso si algunos se reanudan.

Solo el 13 por ciento de los estadounidenses dijeron que se sentirían cómodos asistiendo a los partidos nuevamente como lo hacían en el pasado.

“Este virus tiene la atención y el respeto de toda la nación y se ha tomado conciencia de lo destructivo que es”, dijo Rick Gentile, director de la encuesta deportiva Seton Hall. “Quienes se identifican como fanáticos de los deportes, en todos los niveles de interés, se alinean estrechamente con la población en general con respecto a su propia seguridad y la de los jugadores”.

Desafortunadamente, puede que no haya una vacuna contra el coronavirus hasta 2021, según los expertos médicos.

El doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, dijo que el coronavirus puede que no se vaya por completo hasta final de año y a la vez convertirse en una enfermedad estacional.

Fauci también ha reiterado que una vacuna podría no estar disponible al menos en un año y tal vez se necesite de más tiempo para conseguirla.

Mientras que los encuestados si apoyan las opciones de celebrar partidos sin aficionados, las mismas que ahora estudian todas las ligas profesionales, aunque se trata de especulaciones.

Más de las tres cuartas partes, el 76 por ciento de los encuestados, dijeron que verían transmisiones de partidos sin aficionados y lo harían con el mismo interés que tenían antes de la pandemia del coronavirus.

Solo el 16 por ciento dijo que estaría menos interesado y el siete por ciento que tendrían más interés, aunque el 46 por ciento de los encuestados creen que los deportes se cancelaran hasta finales de año.