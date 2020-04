Pandemia en tiempos de tecnología: apps para detectar el coronavirus

Atlanta (GA), 6 abr (EFE News).- Con la pandemia del COVID-19, se han desarrollado diversas aplicaciones y herramientas en internet para detectar el coronavirus que pueden ayudar a salvar vidas y evitar el colapso de los sistemas sanitarios ante la avalancha de pacientes que buscan saber si se han contagiado.

En Georgia, dos prestigiosos centros médicos universitarios, Emory y Augusta University, han lanzado web y app para que los usuarios puedan realizarse un autotest, comprobar su riesgo o saber qué hacer en caso de experimentar los síntomas de la enfermedad, que hasta el domingo ya había infectado a más 304.000 personas y matado a más de 7.600 en Estados Unidos, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Uno de los creadores de AU Health ExpressCare, la aplicación de la Universidad de Augusta, es el investigador y médico hispano José Vázquez, que explicó a Efe las ventajas de la herramienta, que se puede descargar de manera gratuita en los aparatos Apple y Android.

“Queremos que la comunidad use el app para que no llegue todo el mundo al hospital. La aplicación especifica si la persona posiblemente tiene el COVID-19. Le pregunta, por ejemplo, si tiene fiebre, problemas respiratorios, problemas gastrointestinales”, explicó Vázquez, jefe de infectología de la Universidad de Augusta.

El médico de origen cubano desarrolló la aplicación en conjunto con el reconocido doctor Arni S.R. Srinivasa Rao, director del Laboratorio de Modelos Teóricos y Matemático de la División de Enfermedades Infecciosas del centro médico universitario.

Si la persona sufre alguno de los síntomas, la aplicación recomienda hacerse la prueba, indicó Vázquez, que agregó que en caso de que el usuario viva en el área metropolitana de Augusta -que incluye partes de Carolina del Sur, a 145 millas al este de Atlanta, puede acudir a uno de los sitios habilitados por la universidad para ello.

“Si el paciente está estable y no tiene problemas respiratorios, se va para la casa. Esa es la primera razón por la que usamos el app, para que todos estos pacientes que posiblemente tienen el COVID-19 no lleguen a emergencia y llenen la sala de emergencia”, afirmó el especialista.

La otra razón, afirmó, es para averiguar en qué áreas viven los pacientes, para estudiar la epidemiología de coronavirus: “Hay áreas en los alrededores de iglesias donde hay más positivos, porque las iglesias no cerraron hasta hace unas semanas”.

Vázquez dijo que la aplicación ha sido bastante exitosa, sobre todo en la zona de Augusta, y estima que ha sido descargada 15.000 veces y ya se han recomendado unas 2.000 pruebas para detectar el coronavirus.

La otra herramienta desarrollada en Georgia, por el Hospital Universitario Emory de Atlanta, tiene la ventaja de estar disponible también en español, y su objetivo es “comprobar el riesgo” si la persona se contagia con COVID-19.

El doctor de origen mexicano Carlos Del Río, epidemiólogo del Hospital Universitario Emory de Atlanta, dijo que la herramienta evalúa los riesgos de los pacientes, si debe hacerse la prueba del virus o llamar al médico, y la recomienda para todos aquellos que sufren de ansiedad en estos tiempos de pandemia.

El denominado ‘Coronavirus Checker’ (https://c19check.com/start) advierte, sin embargo, que su propósito es “educacional” y no reemplaza la evaluación médica profesional.

“Nunca ignore el consejo médico profesional ni se demore en buscarlo por algo que haya leído en este sitio web. Si cree que usted o alguien bajo su cuidado está gravemente enfermo o tiene una emergencia médica, llame a un médico o al 911 inmediatamente (si no es de EE.UU., llame a su número de emergencia nacional), independientemente de la información ofrecida en este sitio web”, afirma el sitio de Emory.

Otra popular plataforma para detectar síntomas es la que lanzó Apple en colaboración con los CDC, con sede en Atlanta, “para ayudar a las personas a mantenerse informadas y tomar las medidas adecuadas para proteger su salud durante la propagación de COVID-19”, según anunció la empresa.

El sitio web www.apple.com/covid19 y la aplicación COVID-19, que está disponible de manera gratuita en la ‘App Store’, se han desarrollado de acuerdo con las directrices de los CDC, la Casa Blanca y la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA), agregó Apple.