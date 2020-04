Biden sugiere celebrar una convención demócrata “virtual”

Washington, 5 abr. (EFE News).- El favorito en la carrera demócrata a la Presidencia, el exvicepresidente Joe Biden, sugirió este domingo la posibilidad de celebrar de forma “virtual” la convención del partido, debido a la crisis del coronavirus.

“Puede que tengamos que hacer una convención virtual. Creo que deberíamos pensar en ello ahora mismo”, dijo Biden durante una entrevista con la cadena ABC News.

“Puede que no podamos meter a 10.000, 20.000 o 30.000 personas en un lugar, y eso es muy posible. Veamos lo que pasa entre ahora y entonces, pero tenemos que seguir (lo que diga) la ciencia”, agregó.

El pasado jueves, el Partido Demócrata decidió atrasar más de un mes la convención nacional en la que nominará formalmente a su candidato presidencial para las elecciones de noviembre, debido a la “incertidumbre” generada por la pandemia del coronavirus.

La reunión, que iba a celebrarse entre el 13 y 16 de julio en Milwaukee (Wisconsin), quedó programada en cambio para la semana del 17 de agosto en esa misma ciudad.

Los organizadores de la convención indicaron el jueves que no descartan “ajustar el formato de la convención, el tamaño de la multitud” en el público o la agenda de actividades para “evitar riesgos innecesarios a la salud pública”.

La pandemia del coronavirus, que ya ha dejado más de 9.200 muertos y 325.000 contagiados en EE.UU., ha forzado a las autoridades en todo el país a decretar medidas de restricción de movimientos, confinamiento de los ciudadanos y a cancelar eventos públicos.

Aunque muchos expertos confían en que la crisis se atenúe en Estados Unidos para finales de julio, no hay garantías de que a mediados de agosto esté solucionada, y es posible que los estertores de la pandemia compliquen los planes de viaje de algunos delegados demócratas.

Según el formato tradicional de las convenciones estadounidenses, los delegados -que representan el voto popular de los estadounidenses- deben presentarse físicamente en la convención y votar por un candidato en concreto, un panorama que puede complicarse si la crisis se alarga.

Biden cuenta con ventaja sobre el otro aspirante presidencial demócrata que queda en liza, el senador Bernie Sanders, pero todavía no tiene los 1.991 delegados necesarios para asegurarse la nominación y por tanto, no puede tomar las riendas de la planificación de la convención.

El exvicepresidente, de 78 años, también dijo este domingo que empezará a ponerse una mascarilla cuando salga a la calle como recomiendan las autoridades sanitarias de EE.UU., al contrario que el presidente Donald Trump, que ha rechazado hacerlo.