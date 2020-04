IRS emite advertencia de estafas relacionadas con el Coronavirus

Tweet on Twitter

Share on Facebook

WASHINGTON – El Servicio de Impuestos Internos instó hoy a los contribuyentes a que estén alertas a llamadas e intentos de correos electrónicos de phishing acerca del Coronavirus, o COVID-19. Estos contactos pueden resultar en fraude y robo de identidad relacionado con los impuestos.

“Las personas deben tener cuidado adicional durante este periodo. El IRS no lo llamará para pedirle que verifique o proporcione su información financiera para recibir su pago de impacto económico o reembolso más rápido,” dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS. “Eso también aplica a correos electrónicos inesperados que parecen ser del IRS. Recuerde, no los abra y no acceda a los archivos o enlaces adjuntos. Visite IRS.gov para obtener la información más actualizada.”

Los contribuyentes deben estar atentos a correos electrónicos y también a mensajes de texto, sitios web e intentos de redes sociales que soliciten dinero o información personal.

“La historia ha demostrado que los criminales aprovechan todas las oportunidades para perpetrar un fraude contra víctimas desprevenidas, especialmente cuando un grupo de personas es vulnerable o está en estado de necesidad,” dijo Don Fort, Jefe de Investigación Criminal del IRS. “Mientras los contribuyentes esperan recibir su pago de impacto económico, los criminales trabajan duro para engañarlos y robarlos. La División de Investigación Criminal del IRS trabaja arduamente para encontrar a estos estafadores y ponerlos en prisión, pero mientras tanto, pedimos a la gente que tenga precaución.”





No caiga en los trucos acerca del Coronavirus; jubilados también están a riesgo

El IRS y su División de Investigación Criminal han visto una nueva ola en evolución de esquemas de phishing contra los contribuyentes. En la mayoría de los casos, el IRS depositará los pagos de impacto económico en la cuenta de depósito directo que los contribuyentes proporcionaron previamente en las declaraciones de impuestos. Aquellos contribuyentes que presentaron anteriormente pero no proveyeron información de una cuenta de depósito directo al IRS podrán proveer su información bancaria en línea en un nuevo portal seguro en IRS.gov a mediados de abril. Si el IRS no tiene la información de depósito directo de un contribuyente, se enviará un cheque por correo a la dirección que aparece en la base datos. Los contribuyentes no deben proveer su información de depósito directo u otra información bancaria a otras personas para que éstas ingresen información en su nombre en el portal seguro.

El IRS también les recuerda a los jubilados que normalmente no tienen el requisito de presentar una declaración de impuestos que no necesitan tomar acción para recibir su pago de impacto económico de $1,200. Las personas mayores deben tener mucho cuidado durante este período. El IRS les recuerda a los jubilados, incluidos los destinatarios de los Formularios SSA-1099 y RRB-1099, que nadie de la agencia se comunicará con ellos por teléfono, correo electrónico, correo postal o personalmente para solicitar cualquier tipo de información para completar su pago de impacto económico, a veces también conocidos como descuentos o pagos de estímulo. El IRS enviará estos pagos de $1,200 automáticamente a los jubilados; no se necesita ninguna acción adicional o información de su parte para recibir esto.

El IRS les recuerda a los contribuyentes que los estafadores pueden:

Enfatizar las palabras “cheque” o “pago de estímulo”. El nombre oficial es pago de impacto económico.

Pedir al contribuyente que les cedan su cheque de pago de impacto económico.

Solicitar la verificación de la información personal y/o bancaria por teléfono, correo electrónico, mensaje de texto o redes sociales.

Proponer que pueden obtener un reembolso de impuestos o un pago de impacto económico más rápido al trabajar a nombre del contribuyente. Esta estafa podría realizarse por las redes sociales o incluso en persona.

Emitir un cheque falso, tal vez con una cantidad extraña, y luego decirle al contribuyente que llame a un número o verifique la información en línea con el fin de cobrarlo.

Cómo informar intentos de phishing relacionados con Coronavirus u otros

Aquellos que reciben correos electrónicos no solicitados o intentos de redes sociales para recopilar información que parece ser del IRS o de una organización estrechamente vinculada al IRS, como el Sistema Electrónico de Pago de Impuestos Federales (EFTPS), debe enviarla a phishing@irs.gov.

Se alienta a los contribuyentes a no involucrarse con los posibles estafadores en línea o por teléfono. Para obtener más información acerca de estafas, visite a la página de Reporte práctica fraudulenta de pesca de información en IRS.gov.

La información oficial del IRS acerca de la pandemia COVID-19 y los pagos de impacto económico se puede encontrar en la página de Alivio tributario por el coronavirus en IRS.gov. La página se actualiza rápidamente cuando hay nueva información disponible.