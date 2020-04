Diego Alonso le pone fecha para que Inter Miami sea campeón

Diego Alonso, técnico del Inter Miami, reveló en exclusiva para TUDN que su meta en la primera temporada es llegar a lo más alto posible en la MLS, pero en la segunda fue claro y aseguró que tienen la obligación de salir campeones.

“Los objetivos son ganar, no me pongo otro que no sea ganar. Ganar y ser campeón, en la primera temporada es difícil, pero ese es mi objetivo, que sea difícil y que nadie más lo ha logrado, no quiere decir que sea imposible entendemos que tenemos que trabajar mucho para llegar esa circunstancia.

“Nos ponemos como obligación en el segundo torneo ser campeones, pero nuestro objetivo para nuestro primer torneo es ganar, ser campeón de lo que nos toque jugar, a eso apuntaremos”, externó en el programa de TUDN, Línea de 4.

Diego Alonso e Inter Miami no han podido ganar en su primera campaña en la MLS y tras dos partidos disputados -antes del parón de la liga por el coronavirus- registran dos derrotas; 1-0 ante LAFC y 2-1 contra el D.C. United.