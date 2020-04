Latino trató de chocar un tren contra buque hospital en Los Ángeles

Tweet on Twitter

Los Ángeles, 1 abr (EFE News).- El ingeniero de trenes Eduardo Moreno fue arrestado este miércoles por supuestamente operar una locomotora a toda velocidad con la intención de estrellarse contra el buque hospital USNS Mercy, anclado en el Puerto de Los Ángeles para ayudar con la pandemia del coronavirus.

Moreno, de 44 años y residente de San Pedro, fue acusado en el Tribunal de Distrito en Los Ángeles por un cargo de chocar un tren hasta el final de las vías, a unos 228 metros del Mercy, explicó en un comunicado el Departamento de Justicia.

Según la denuncia penal federal el latino admitió en dos entrevistas separadas con las autoridades policiales que descarriló y estrelló intencionalmente el tren cerca del buque, que arribó el viernes pasado para ayudar al condado con los pacientes que no están infectados con COVID-19 y así descongestionar las salas de emergencia del área para atender la pandemia.

Aunque nadie resultó herido en el incidente y el buque no sufrió daños, el choque sí provocó que el tren derramara una gran cantidad de combustible en el área.

El accidente fue presenciado por un oficial de la Patrulla de Carreteras de California (CHP), que detuvo a Moreno mientras huía de la escena.

El oficial declaró haber visto que “el tren chocó contra una barrera de concreto al final de la vía, luego chocar contra una barrera de acero y chocar contra una cerca de alambre, deslizarse a través de un estacionamiento y atravesar otro lote lleno de gravilla y aplastar una segunda valla de alambre”.

Un vídeo grabado desde la cabina de la locomotora muestra el tren claramente moviéndose a alta velocidad antes de chocar a través de varias barreras.

En una segunda grabación se ve a Moreno en la cabina con una bengala encendida.

Al ser interrogado por el policía, el hispano dijo: “Solo tienes esta oportunidad una vez. El mundo entero está viendo. Tenía que hacerlo. La gente no sabe lo que está pasando aquí. Ahora lo harán”.

La policía del Puerto de Los Ángeles tomó en custodia a Moreno y junto con la Fuerza Especializada Conjunta contra el Terrorismo del FBI está desarrollando la investigación, que incluyó un registro a la vivienda del latino.

Las autoridades aseguran que en el primer interrogatorio el ingeniero reconoció que “lo hizo” porque creía que el Mercy “tenía un propósito alternativo relacionado con COVID-19 o una toma de posesión del Gobierno”.

Moreno supuestamente actuó solo. De ser encontrado culpable podría enfrentar hasta 20 años en una prisión federal.