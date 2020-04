En marzo la COVID-19 paró todo, hasta el deporte

Tweet on Twitter

Bogotá, 31 mar (EFE).- Marzo será recordado como el mes de 2020 en el que la COVID-19 se convirtió en pandemia y paralizó al mundo, incluido el deporte, que en América solo tuvo 10 días de actividad.

Entre lo poco que se alcanzó a disputar con normalidad en el tercer mes del año destaca el título obtenido por Boca Juniors en la Superliga Argentina, el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores y el triunfo de Colombia en la Copa Davis que le dio el pasaporte para jugar la ronda final.

Un hecho no deportivo, pero que acaparó la atención por tratarse de un ídolo del fútbol, fue el arresto del brasileño Ronaldo de Assis Moreira, ‘Ronaldinho Gaucho,’ y su hermano en Paraguay por haber presentado pasaportes falsos tras su llegada a Asunción.

Pero la COVID-19 paró todo y llevó a que los grandes eventos del año como los Juegos Olímpicos de Tokio, las eliminatorias al Mundial de Catar 2022, la Copa América, la NBA, el automovilismo, el fútbol americano y el béisbol de las Grandes Ligas también se postergaran.

El 11 de marzo, el comisionado de la NBA, Adam Silver, anunció la suspensión de la temporada regular, en principio durante 30 días, tras el positivo por coronavirus del pívot francés de los Jazz de Utah, Rudy Gobert.

Un día después la FIFA aceptó posponer el comienzo de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar, como la víspera solicitaron los diez países socios de la Conmebol, por considerar la situación como “excepcional”.

Asimismo, el martes 17 la Conmebol comunicó el aplazamiento de La Copa América, programada para junio y julio en Colombia y Argentina, para que se juegue en los mismos meses de 2021 según la decisión conjunta tomada con la UEFA.

El béisbol de las Grandes Ligas y la Liga de Fútbol Americano suspendieron indefinidamente el inicio de sus temporadas y lo anunciaron casi enseguida. La MLB debía comenzar el 26 de marzo y la NFL preparaba la programación de fuera de temporada.

Y la edición 104 de las 500 Millas de Indianápolis, que iba a disputarse el 24 de mayo, fue aplazada para el 23 de agosto.

Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) fue el que más tiempo tuvo en vilo al deporte del mundo y el martes 24 anunció el esperado aplazamiento de los Juegos de Tokio para 2021.

La determinación se adoptó menos de una semana después de que el COI dijera que se tomaría cuatro semanas para analizar la situación.

Para entonces el plan Tokio 2020 era insostenible ante la creciente presión de deportistas de élite en todo el mundo, de federaciones deportivas internacionales y comités olímpicos nacionales.

La noticia del aplazamiento de un año surgió horas después de que los comités olímpicos de Estados Unidos y Canadá comunicaron, el lunes 23 y el domingo 22, respectivamente, que no enviarían delegaciones a las justas este año.

Acontecimientos deportivos en América durante marzo, el mes más corto en la historia del deporte:

.1. SOLO DOS JORNADAS DE LA COPA LIBERTADORES

El 3 de marzo comenzó la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que participan 32 equipos.

Se jugaron 32 partidos en dos jornadas y hubo resultados sobresalientes, como los de River Plate, que fue goleado 3-0 por Liga de Quito en la fecha inicial, pero en la segunda propinó un sonoro 8-0 en su casa al campeón peruano Binacional.

También destacaron los dos triunfos de Flamengo, el campeón de 2019, y los dos del Independiente del Valle ecuatoriano, el ganador de la Copa Sudamericana el año pasado, que goleó con sendos 3-0 al Barcelona de Guayaquil y el Junior colombiano, resultados que lo dejaron como el mejor de los 32 participantes hasta el parón.

El 13 de marzo la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció el aplazamiento de la tercera fecha del torneo, que debía celebrarse la semana siguiente, aunque luego comunicó que la competición se postergaba indefinidamente.

.2. RONALDINHO GAÚCHO, PRESO EN PARAGUAY

La noche del 4 de marzo la Fiscalía paraguaya ordenó la detención del exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho horas después de que ingresara a Asunción con un pasaporte falso.

Dos días más tarde, el y su hermano y representante, Roberto, fueron llevados a prisión por recibir los documentos adulterados de una mujer que los había invitado para un evento y que desde entonces está prófuga.

Ronaldinho sigue detenido, cumplió 40 años de edad en arresto y solo se ha visto a través de vídeos cortos en las redes sociales en los que juega voley-fútbol o fútsal con otros reclusos.

.3. BOCA JUNIORS, CAMPEÓN ‘A LO BOCA’

El 7 de marzo, Boca Juniors se proclamó campeón de la Superliga Argentina en la última jornada, sobrepasando en la clasificación a un River Plate que en cambio vivió una noche de frustración.

En su estadio de La Bombonera colmado, un zapatazo de Carlos Tevez a los 76 minutos aseguró el título número 34 con un triunfo por 1-0 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata que dirige Diego Maradona.

Mientras tanto, en Tucumán, River Plate no pudo ni con el Atlético de esa ciudad ni con sus nervios y solo empató a un tanto, por lo que cedió el liderato que ostentaba desde enero.

.5. COLOMBIA VENCIÓ A ARGENTINA EN LA COPA DAVIS

Por primera vez en cinco enfrentamientos, Colombia derrotó a Argentina en la Copa Davis y aseguró por segundo año consecutivo su presencia en la final del certamen, que debe cumplirse el próximo noviembre en Madrid.

La figura del triunfo fue Daniel Galán, situado en el puesto 148 del ránking ATP, quien ganó sus dos choques individuales: arrolló a Leonardo Mayer y obtuvo el punto decisivo, 3-1, contra Juan Ignacio Londero.

Gabriel Briceño Fernández