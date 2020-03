¿Por qué, por más que intentas, no logras bajar de peso y mantenerlo de manera definitiva?

Por Anahí Hernández:

Es una pregunta que probablemente te has hecho a ti mismo(a) muchas veces, o seguramente conoces a alguien con éste problema.

Muchas veces, las personas continuamente están bajo un régimen alimenticio, realizándose cirugías estéticas, comprando cremas “milagrosas”, pagando precios elevados por tratamientos estéticos, hasta practicando algún tipo de deporte regularmente, etcétera. Pero, por lo general, la mayoría del tiempo siguen teniendo problemas de sobrepeso. Adelgazan y logran verse (después de muchísimo esfuerzo, y de gastar cantidades grandes de dinero), muy bien durante un tiempo, pero después, regresan al mismo peso o incluso con algunos kilitos extra que antes no tenían.

Esto se debe en su mayor parte a la DESINFORMACIÓN en el tema, información incorrecta que existen miles de páginas de internet, o que personas cercanas (familia, amigos, entrenadores, pseudo-nutriólogos, doctores etc.) te brindan, pero que realmente no tienen bases científicas, ni los conocimientos necesarios para poder ayudarte a largo plazo.

Primero que nada, debes de conocer que la obesidad o el sobrepeso se deben a múltiples factores, un conjunto de MALOS hábitos que tienes o has tenido durante mucho tiempo, algunos incluso, de manera inconsciente, y que repercuten en tu salud y en tu imagen.

Suena trillado, pero el ejercicio y una buena dieta, que sea adecuada PARA TI, junto con la actividad física que realizas y tus necesidades diarias, son la ÚNICA solución verdadera. A esto, le añadiremos una suplementación nutricional adecuada, a pesar de que la suplementación no es tan apoyada por la mayoría de los doctores, poco a poco han ido aumentando el número de estudios científicos demostrando que manejándola correctamente se obtienen buenos resultados.

A continuación, te mencionaremos las razones y los factores por las cuáles una persona presenta sobrepeso u obesidad. Debes saber, que el sobrepeso y la obesidad son consideradas enfermedades crónicas. ¿Qué es una enfermedad crónica? Es una afección que dura 3 meses o más y que es posible que empeore con el tiempo. Otros ejemplos de enfermedades crónicas son, la diabetes, el cáncer, la artritis, la hipertensión, etcétera.

Si bien, es importante aceptarte tal y como eres, debes saber que del sobrepeso generalmente se derivan las demás enfermedades crónicas. O por lo menos, el sobrepeso es un factor de riesgo para padecer en un futuro, obesidad, diabetes, cáncer, hipertensión, dislipidemias (colesterol, triglicéridos), enfermedades cardiovasculares, etc. Éstas enfermedades son comunes hoy en día en nuestra sociedad, sin embargo, NO SON NORMALES, y llevan consigo una disminución considerable en la calidad y la esperanza de vida de las personas, también, la llevan a gastar tiempo y altas sumas de dinero, y generalmente son personas que necesitan de muchos cuidados, por lo tanto, esto afecta no sólo a la persona, sino también a sus familiares más cercanos.

La causa principal del sobrepeso (y de la mayoría de las enfermedades crónicas, especialmente de la diabetes y el cáncer) es LA INFLAMACIÓN CELULAR. Sí, ¡Literalmente tus células se han inflamado! Ésta inflamación también provoca envejecimiento prematuro.

Otros factores que provocan el exceso de grasa en tu cuerpo son:

• Desvelarse, o dormir poco.

• No realizar actividad física, o realizar dicha actividad de manera inadecuada.

• No tomar suficiente agua.

• Estar sometida a estrés, esto incluye enojarse o molestarse de manera continua.

• La falta de consumo de: grasas de origen vegetal, y omega 3.

• El exceso de consumo de: grasas de origen animal, carbohidratos simples y harinas refinadas.

• El abuso de bebidas alcohólicas.

• El consumo de bebidas y alimentos procesados.

• El consumo continuo de algunos medicamentos.

• Uso inadecuado de ayunos prolongados.

• Realizar 3 comidas o menos al día.

Tendríamos que añadir un artículo completo al tema de Inflamación celular, y a cada uno de los factores que provocan sobrepeso y obesidad para que pueda comprenderse un poco mejor.

Por otro lado, si ya has aplicado éstos hábitos durante un periodo de 6 meses y aun así no logras adelgazar, puede que haya algún otro problema de salud que no ha sido detectado. En seguida te enlistaremos 4 cosas que pueden afectar tu peso y no lo sepas.

• Ovario poli-quístico; en el caso de las mujeres, es bastante común y es importante que sea diagnosticado por un ginecólogo.

• Hipotiroidismo; una afección de la glándula tiroides, el cuál puede ser detectado con un examen sanguíneo.

• Disminución del gasto energético basal.

• Algún conflicto emocional. ¡Sí!, aunque no lo creas tu estado emocional y mental repercute directamente en tu imagen personal y en tu salud.