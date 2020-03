Avistan animales en riesgo de extinción en Caribe mexicano vacío por COVID-19

Cancún (México), 28 mar (EFE News).- Ejemplares de animales en peligro de extinción como un jaguar, una tortuga laúd, hocofaisanes y cocodrilos, han sido vistos en la zona urbana e incluso en hoteles de Cancún y la Riviera Maya, en el Caribe mexicano que quedaron vacíos por las restricciones por la pandemia de la COVID-19.

Alfredo Arellano, secretario de ecología y medio ambiente del estado de Quintana Roo confirmó reportes de un avistamiento de un jaguar en áreas públicas del hotel Sirenis de Tulum y de una tortuga laúd que desovó en la zona hotelera de Cancún.

Un cocodrilo muy grande estuvo paseando tranquilamente en los canales de plaza la isla y tres ejemplares de hocofaisán en el parque Kabah, señaló en entrevista telefónica con Efe.

Arellano señaló que muchos animales han recuperado espacios durante la cuarentena por Coronavirus pero que llaman la atención casos como el de la tortuga laúd que llegó a desovar en la zona hotelera de Cancún.

“En promedio sólo tenemos anidación de una tortuga laúd por año en todo el estado y la temporada de anidación empieza hasta mayo, es algo totalmente atípico”, aseguró.

De acuerdo con la dirección municipal de Ecología, la tortuga laúd de 2,15 metros de largo y 1,4 de ancho, depositó 112 huevos frente a la playa del hotel Grand Oasis, en la zona hotelera de Cancún.

Biólogo de profesión, el secretario de ecología explicó que una de las características de las especies animales que están en peligro de extinción y que habitan en ambientes naturales es que son más tímidas por naturaleza y no les gusta el contacto humano.

“Estas especies van perdiendo su habitat en la medida que se urbanizan las ciudades y los espacios donde habitan se van quedando más pequeños, explicó.

Indico que lo que pasa ahora “son casos muy notables porque ante la ausencia de la gente, con los hoteles cerrados, las playas vacías, las calles sin coches, la fauna regresa naturalmente a esas zonas”.

El hocofaisán es un ave endémica de la Península de Yucatán y desde hace varios años está bajo esquemas de protección al encontrarse en peligro de extinción.

Tres ejemplares de hocofaisán, un macho y dos hembras, se han convertido en visitantes frecuentes del Parque Ecológico Urbano Kabah, el cual cerró sus puertas el pasado 25 de marzo como parte de las medidas para evitar el contagio por la pandemia de coronavirus.

“Se dice que Yucatán es la tierra del faisán y el venado, y justamente esta especie de faisán es a la que se hace referencia, solamente se encuentra aquí, en la península de Yucatán, no hay en ningún otro lugar, es algo increíble poder tener un macho y dos hembras de esta especie en la zona urbana de Cancún”, destacó.

Arellano indicó que se puede esperar una importante recuperación ambiental en el estado al no haber mucha quema de combustible fósil desde los aviones hasta el tráfico vehicular.

Vamos a ver qué cambios se pueden percibir al no haber una presión turística ni condiciones climáticas muy adversas”, dijo.