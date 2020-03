Gobierno busca atraer a médicos extranjeros ofreciendo facilidades de visado

Tweet on Twitter

Washington, 27 mar. (EFE News).- El Gobierno de Estados Unidos está ofreciendo facilidades a médicos extranjeros, especialmente a aquellos especializados en el tratamiento de COVID-19, para lograr el visado o extenderlo si están en el país, en un intento de atraer a personal sanitario.

El Departamento de Estado publicó un aviso en las últimas horas en su página web, donde instó a los médicos extranjeros que tengan una solicitud aprobada de visado -tanto si es como inmigrante o no inmigrante- o un certificado de elegibilidad en un programa de intercambio que pidan cita a través de la página web del consulado o embajada estadounidense más próximo para seguir adelante con el proceso.

Desde el pasado 20 de marzo, EE.UU. tiene suspendidos los principales servicios para otorgar visados en sus legaciones diplomáticas en todo el mundo, de donde ha evacuado a gran parte del personal debido a la crisis de COVID-19.

En paralelo, el Departamento de Estado señaló que los profesionales médicos extranjeros que se encuentran en el país, con visado de no inmigrante del tipo J-1, dirigido a aquellos que participan en programas de intercambio educativo, pueden consultar con su patrocinador para extender su estancia, y recordó que esta puede ampliarse a entre un año y siete.

En su notificación, el Gobierno hizo hincapié en que la expiración de un visado estadounidense no tiene por qué determinar cuánto tiempo se puede permanecer en el país.

EE.UU. encabeza desde este jueves el número de contagios por coronavirus en el mundo.

Según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins, en el país. hay actualmente 82.012 casos; seguido de China, con 81.897; e Italia, con 80.589.

El anuncio del Departamento de Estado se produce en un momento en que los servicios sanitarios de algunos estados se encuentran al borde del colapso.

Este es el caso de Nueva York, epicentro de la pandemia en EE.UU., donde los hospitales comienzan a estar desbordados y con importantes carencias de equipamiento en medio de un aluvión de pacientes durante los últimos días, según los testimonios de médicos y empleados en línea con las advertencias de las autoridades.