Los Latin Grammy crean nuevas categorías para el reguetón y hip-hop

Los Ángeles, 26 mar (EFE News).- La Academia Latina de la Grabación, responsable de entregar cada año los premios Latin Grammy, creará nuevas categorías para los géneros de reguetón, hip-hop y pop-rock, según un comunicado interno difundido a los integrantes de la organización y al que ha tenido acceso Efe.

“Tras múltiples reuniones y comentarios por parte de nuestros miembros, es un gran gusto para nosotros que el Consejo Directivo haya aprobado ciertas modificaciones al proceso de premiación, lo que incluye la creación de nuevas categorías”, avanzó el escrito enviado a los miembros de la Academia, que espera poder celebrar su ceremonia anual a finales de año.

De acuerdo con esta comunicación, la “principal inquietud” es “la salud y seguridad de todos durante estos momentos excepcionales” -en referencia al coronavirus-, y por ello la organización ha decidido que el proceso de presentación de candidaturas sea completamente a través de internet, para reducir la interacción física.

De las bases de este proceso se extraen las tres categorías nuevas: “mejor interpretación de reguetón” -que premiará a un artista-; “mejor canción de rap o hip-hop” -que incluye al subgénero trap-; y “mejor canción pop-rock”.

Además, el apartado que premia al “mejor álbum vocal pop contemporáneo” pasará a llamarse “mejor álbum vocal pop”.

La inclusión de la categoría de reguetón es una novedad con especial trascendencia para la industria musical latina, ya que a pesar de que el género se encuentra entre los más escuchados del mundo, apenas hubo representantes del mismo entre los nominados de la última edición.

Esta situación provocó una protesta bajo el lema “sin reggaetón no hay Latin Grammy”, que apoyaron artistas como Nicky Jam, Daddy Yankee, Maluma, J. Balvin y Karol G.

Por su parte, la Academia Latina de la Grabación ha optado por comunicar estas novedades de manera interna a sus miembros, en lugar de hacer un anuncio en medio de la crisis mundial por el coronavirus que ha obligado a cancelar numerosos eventos y espectáculos musicales.

Aún así, los Latin Grammy se entregan anualmente a finales de año, por lo que en principio no quedarían afectados por las medidas de cuarentena impuestas a causa del COVID-19.

“Estos cambios son fruto de nuestro compromiso continuo por destacar la excelencia en la música latina y, a no ser que debamos adoptar nuevas medidas de salud, estamos deseosos de celebrar nuestra 21ª Entrega Anual del Latin Grammy este año”, aseguró el comunicado.

