Revelan baja participación de latinos en la etapa inicial del Censo 2020

Washington, 26 mar (EFE News).- El Censo 2020 no incluye una pregunta sobre ciudadanía pero aún así la respuesta de los latinos a la primera etapa del empadronamiento ha sido “significativamente baja”, dijo este jueves el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos (NALEO), Arturo Vargas.

“Nadie imaginó que el censo se haría en el contexto de una pandemia global”, manifestó Vargas en una teleconferencia de prensa, en la que reveló que “la respuesta de las comunidades latinas ha sido significativamente más baja que los niveles nacionales”

“Esto no es motivo de sorpresa y necesitamos hacer un gran esfuerzo para la próxima fase”, agregó.

La primera etapa del censo transcurrió desde el 12 de marzo, cuando unos 143 millones de hogares recibieron los formularios de “auto respuesta” y que los residentes podían responder hasta el 20 de marzo por internet.

Vargas indicó que hasta el 25 de marzo, en áreas como el californiano Condado de Fresno, donde los latinos son el 98 % de la población, la tasa de “auto respuesta” fue del 13 %; mientras que en el barrio de La Pequeña Habana, en Miami (Florida), donde los latinos son el 94 % de los residentes, la tasa de respuesta fue del 14,4 %.

En Houston (Texas), donde los latinos son el 94 % de la población la tasa de respuestas fue del 8,5 %; la del Condado Lehigh ( Pennsylvania), con 78 % de latinos, la tasa de respuestas fue del 17,2 %, y en el Bronx de Nueva York, donde los latinos son el 86 % de la población, la tasa de respuestas fue del 15,6 %.

“Tenemos que hacer un esfuerzo robusto para salvar el Censo 2020”, advirtió Vargas. “El Censo es importante, lo requiere la Constitución, es un fundamento de nuestra democracia y necesitamos ser contados todos”.

“El Censo es importante para nuestra democracia representativa, la protección de los derechos civiles, la distribución de 1,5 billones de dólares en fondos federales y para la toma de decisiones sustentadas en la información”, agregó.

“Mucha de la información que se usa ahora para encarar la pandemia de COVID-19 proviene de la Oficina del Censo”, recalcó Vargas. Es importante que la gente tenga claro que este censo no incluye una pregunta sobre la ciudadanía, y es importante también que se informe sobre todas las personas que vive en la casa, los niños, los familiares o aún personas que no sean familiares”, añadió.

El director de NALEO puso como ejemplo del impacto que el Censo tiene en la distribución de recursos del gobierno federal, el hecho de que los programas que encabezan la lista de asignaciones son Medicaid (asistencia médica para indigentes), con 368.400 millones de dólares, y Medicare (asistencia médica para jubilados y adultos mayores) con 609.000 millones de dólares.

“La Oficina del Censo jamás anticipó que debería conducir el empadronamiento en medio de una pandemia global”, agregó Vargas quien explicó que varios tiempos se han extendido para continuar con el empadronamiento a la etapa en que se devolverán los formularios por escrito.

El plazo para responder las preguntas del censo en internet, por vía telefónica o por correo que se había fijado para el 31 de julio se ha extendido hasta el 14 de agosto.