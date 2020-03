IRS presenta nueva Iniciativa de Personas Primero; esfuerzo de COVID-19 se ajusta temporalmente, suspende principales programas de cumplimiento

WASHINGTON – Para ayudar a las personas que enfrentan los retos de los asuntos del COVID-19, el Servicio de Impuestos Internos anunció hoy una amplia serie de medidas para ayudar a los contribuyentes que proporcionan alivio con respecto a una variedad de asuntos, desde directrices de alivio de pagos hasta el aplazamiento de acciones de cumplimiento.

“El IRS toma medidas extraordinarias para ayudar a las personas de nuestro país,” dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS. “Además de extender los plazos tributarios y trabajar en la nueva legislación, el IRS lleva a cabo acciones sin precedentes para aliviar la carga a quienes enfrentan problemas tributarios. Durante este momento difícil, queremos que todas las personas trabajen juntas, se centren en su bienestar, se ayuden y ayuden a los menos afortunados.”

“La nueva Iniciativa de las Personas Primero del IRS proporciona alivio inmediato para ayudar a las personas que enfrentan incertidumbre acera de los impuestos. Seguimos aquí, pero ajustaremos temporalmente nuestros procesos para ayudar a las personas y empresas durante estos tiempos inciertos. Estamos enfrentando esto juntos y queremos ser parte de la solución para mejorar la vida de todas las personas en nuestro país”.

Estos nuevos cambios incluyen asuntos como posponer ciertos pagos relacionados con los planes de pagos y ofrecimiento de transacción y limitar el proceso de cobro y de otras acciones de cumplimiento. El IRS suspenderá temporalmente muchas de estas actividades tan pronto como sea posible; la fecha de inicio prevista será el 1ro de abril y el esfuerzo se extenderá inicialmente hasta el 15 de julio. Durante este período, en la medida posible, el IRS evitará contactos en persona con los contribuyentes y otros. Sin embargo, el IRS continuara tomando pasos según sean necesarios para proteger todos los límites de estatutos aplicables.

“Los empleados del IRS se preocupan por nuestras personas y nuestro país, y tienen un fuerte deseo de ayudar a mejorar esta situación,” dijo Rettig. “Estas nuevas acciones reflejan sólo una de las muchas maneras en que nuestros empleados trabajan duro todos los días para ayudar a la nación. Nos importa mucho. Los empleados del IRS están activamente involucrados y siempre han estado entregados a sus comunidades y nuestro país. La Iniciativa de las Personas Primero está diseñada para ayudar a las personas a cuidarse y es una parte clave de nuestra respuesta continua al esfuerzo del coronavirus.”





Pronto se compartirán más detalles acerca de la aplicación de estas disposiciones. Los aspectos destacados de las acciones claves en la Iniciativa de las Personas Primero del IRS incluyen:

Planes de pagos existentes – Para contribuyentes bajo un plan de pagos existente, los pagos que vencen entre el 1ro de abril y el 15 de julio de 2020 se suspenden. Los contribuyentes que actualmente no pueden cumplir con los términos de un plan de pago a plazos, que incluye un plan de Pago Directo, pueden suspender los pagos durante este período si lo prefieren. A los contribuyentes no se les considerará como en incumplimiento de sus acuerdos si deciden suspender algunos o todos los pagos durante este período. De acuerdo con la ley, los intereses seguirán acumulándose a los saldos no pagados.

Nuevos planes de pagos – El IRS les recuerda a las personas que no pueden satisfacer completamente sus impuestos federales que pueden pagar sus saldos pendientes mediante un plan de pago mensual con el IRS. Vea IRS.gov para más información.

Ofrecimiento de transacción (OIC) – El IRS toma varios pasos para ayudar a los contribuyentes en varias etapas del proceso del OIC:

Solicitudes pendientes de OIC – El IRS permitirá a los contribuyentes hasta el 15 de julio para proporcionar información adicional solicitada para apoyar un OIC pendiente. Además, el IRS no cerrará ninguna solicitud pendiente de OIC durante el período de suspensión sin el consentimiento del contribuyente.

– El IRS permitirá a los contribuyentes hasta el 15 de julio para proporcionar información adicional solicitada para apoyar un OIC pendiente. Además, el IRS no cerrará ninguna solicitud pendiente de OIC durante el período de suspensión sin el consentimiento del contribuyente. Pagos de OIC – Los contribuyentes tienen la opción de suspender todos los pagos de OIC aceptados durante el período de suspensión, aunque por ley, los intereses continuarán devengando sobre cualquier saldo adeudado.

– Los contribuyentes tienen la opción de suspender todos los pagos de OIC aceptados durante el período de suspensión, aunque por ley, los intereses continuarán devengando sobre cualquier saldo adeudado. Presentaciones de declaraciones atrasadas – El IRS discontinuará un OIC para aquellos contribuyentes que no han presentado su declaración de impuestos para el año tributario 2018. Sin embargo, se alienta a los contribuyentes a presentar cualquier declaración de 2018 atrasada (y su declaración de 2019) en o antes del 15 de julio de 2020.

– El IRS discontinuará un OIC para aquellos contribuyentes que no han presentado su declaración de impuestos para el año tributario 2018. Sin embargo, se alienta a los contribuyentes a presentar cualquier declaración de 2018 atrasada (y su declaración de 2019) en o antes del 15 de julio de 2020. Nuevas solicitudes de OIC – El IRS les recuerda a las personas que enfrentan una responsabilidad que excede su ingreso neto, que el proceso de OIC está diseñado para resolver las obligaciones tributarias pendientes al proporcionar un “nuevo comienzo”. Más información en IRS.gov.

Contribuyentes que no han presentado su declaración de impuestos – El IRS les recuerda a las personas que no han presentado su declaración de impuestos por años antes de 2019, que deben presentar sus declaraciones atrasadas lo antes posible. A más de un millón de hogares que no han presentado declaraciones durante los pasados tres años se les deben reembolsos; aún tienen que reclamar estos reembolsos. Muchos deben ponerse en contacto con un profesional de impuestos para considerar las varias opciones disponibles ya que por ley el tiempo para recibir estos reembolsos está limitado. Una vez se presenten las declaraciones atrasadas, los contribuyentes con una deuda tributaria deben considerar resolver cualquier responsabilidad tributaria pendiente al entrar en un plan de pago u ofrecimiento de transacción con el IRS para obtener un “nuevo comienzo”. Visite IRS.gov para más información.

Actividades de recaudación – Los gravámenes y embargos (incluidas las incautaciones de una residencia personal) iniciadas por los agentes de recaudación se suspenderán durante este período. Sin embargo, los agentes de recaudación continuarán visitado los contribuyentes de altos ingresos que no han presentado declaraciones de impuestos y realizarán otras actividades similares cuando esté justificado.

Gravámenes y embargos automatizados – Durante este período se suspenderán los nuevos gravámenes y embargos automáticos y sistémicos.

Certificaciones de pasaporte al Departamento de Estado – El IRS suspenderá nuevas certificaciones al Departamento de Estado para los contribuyentes “gravemente atrasados” durante este período. La certificación impide que los contribuyentes soliciten o renueven pasaportes. Se anima a estos contribuyentes a presentar una solicitud de un Acuerdo de pago a plazos o, si corresponde, una OIC durante este período. La certificación evita que los contribuyentes reciban un aviso o renueven sus pasaportes.

Agencias privadas de cobro – El IRS no enviara las nuevas cuentas atrasadas a las agencias privadas de cobro para solicitar pagos durante este período.

Auditorias por agentes auditores y auditorias por correspondencia – Durante este período, el IRS generalmente no iniciará nuevas auditorías con agentes auditores, ni por correspondencia. Continuaremos trabajando los reclamos de reembolso en la medida que podamos, sin contacto en persona. Sin embargo, el IRS puede comenzar nuevas auditorías cuando sea necesario para proteger el interés del gobierno de preservar los límites del estatuto aplicable.

Reuniones en persona – Se suspenderán las reuniones en persona relacionadas a las auditorias con agentes auditores y por correspondencia. Los auditores continuarán sus auditorias de manera remota, siempre que sea posible. Para facilitar el proceso, se alienta a los contribuyentes a responder con prontitud a cualquier solicitud pendiente de información que reciban o hayan recibido acerca de toda la actividad de auditoria durante este período.

– Se suspenderán las reuniones en persona relacionadas a las auditorias con agentes auditores y por correspondencia. Los auditores continuarán sus auditorias de manera remota, siempre que sea posible. Para facilitar el proceso, se alienta a los contribuyentes a responder con prontitud a cualquier solicitud pendiente de información que reciban o hayan recibido acerca de toda la actividad de auditoria durante este período. Situaciones únicas – Particularmente para algunos contribuyentes corporativos y comerciales, el IRS entiende que puede haber casos en que los contribuyentes quieren comenzar una auditoría mientras las personas y los registros están disponibles y el personal está preparado. En estos casos puede ser en el mejor interés de ambas partes y si el personal adecuado está disponible, el IRS puede iniciar actividades para seguir adelante con una auditoria – tomando en cuenta que el desarrollo de COVID-19 podrían reducir más tarde las actividades.

– Particularmente para algunos contribuyentes corporativos y comerciales, el IRS entiende que puede haber casos en que los contribuyentes quieren comenzar una auditoría mientras las personas y los registros están disponibles y el personal está preparado. En estos casos puede ser en el mejor interés de ambas partes y si el personal adecuado está disponible, el IRS puede iniciar actividades para seguir adelante con una auditoria – tomando en cuenta que el desarrollo de COVID-19 podrían reducir más tarde las actividades. Solicitudes generales de información – Además de actividades y auditorias de cumplimiento, el IRS exhorta a los contribuyentes que respondan a cualquier otra correspondencia del IRS que solicite información adicional durante este tiempo en la medida que sea posible.

Verificación y Revisión de Ingresos y el Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo (EITC)– Los contribuyentes tienen hasta el 15 de julio de 2020 para responder al IRS y verificar si califican para el EITC o para verificar su ingreso. Se exhorta a estos contribuyentes a que hagan todo lo posible para obtener y enviar toda la información solicitada, y si no pueden hacerlo, comuníquense con el IRS indicando el motivo por el cual dicha información no está disponible. El IRS no negara, estos créditos por no proporcionar la información solicitada hasta el 15 de julio de 2020.

Oficina Independiente de Apelaciones – Los empleados de apelaciones continuarán trabajando sus casos. Aunque no tendrán reuniones en persona, se podrían llevar a cabo reuniones por teléfono o video conferencia. Se alienta a los contribuyentes a responder con prontitud a cualquier solicitud de información pendiente para los casos en la Oficina Independiente de Apelaciones.

Estatuto limitado – El IRS continuará tomando medidas cuando sea necesario para proteger todos los límites de estatutos aplicables. En situaciones en que la fecha de vencimiento del estatuto pueda resultar afectada durante este período, se alienta a los contribuyentes a cooperar con la prórroga de dichos estatutos. De lo contrario, el IRS emitirá Avisos de Déficit y tomará acción con otras opciones similares para defender los intereses del gobierno y proteger tales estatutos. Mientras que un periodo de estatuto no está programado para vencer durante 2020, es improbable que el IRS persiga las acciones anteriores hasta al menos el 15 de julio de 2020.

Servicio de Prioridad al Profesional de Impuestos –- Se recuerda a los profesionales de impuestos que, dependiendo de los niveles de personal disponible y asignaciones monetarias, puede haber tiempos de espera más significativos para el PPS. El IRS continuará monitorizando esto según las situaciones se desarrollen.

“El IRS continuará revisando y, cuando sea apropiado, modificará o ampliará la Iniciativa de las Personas Primero a medida que continuemos revisando nuestros programas y recibiendo comentarios de otros,” dijo Rettig. “Estamos comprometidos a ayudar a las personas a superar este período, y nuestros empleados permanecerán enfocados en estos y otros esfuerzos útiles en los días y semanas por venir. Cuídense y cuide a sus familias, amigos y otros”.