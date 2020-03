Famosos mexicanos aconsejan un libro, un filme y un disco para la cuarentena

Tweet on Twitter

Share on Facebook

México, 25 mar (EFE News).- En época de cuarentena en muchos países del mundo debido a la pandemia del COVID-19, millones de personas están encerradas en casa, por lo que algunas celebridades mexicanas han querido contribuir recomendando un libro, una película y un disco para hacer más llevadero el confinamiento.

Muchos de ellos se han unido a la campaña #yomequedoencasa, mediante la que artistas y otras personalidades quieren concienciar a sus seguidores de que es necesario no salir a la calle para que los contagios no aumenten y el virus, que ya deja más de 300.000 contagiados en todo el planeta, baje de intensidad cuanto antes.

A pesar de que en México los casos están todavía en niveles bajos, con unos 310 infectados y dos fallecimientos, el Gobierno, las empresas y otras instituciones ya están tomando medidas para evitar aglomeraciones y eventos multitudinarios, además de cancelar las clases en los colegios y pedir a la gente que no salga de casa más que para lo imprescindible.

Estas son las recomendaciones de varias celebridades mexicanas:



MARÍA LEÓN

– Libro: “Historia del rey transparente” de Rosa Montero (2005)

– Película: “Troop Zero” de Bert y Bertie (2019)

– Disco: “The Köln Concert” de Keith Jarrett (1975)

PATY CANTÚ

– Libro: “Ensayo sobre la ceguera” de José Saramago (1995)

– Película: “Los amantes del círculo polar” de Julio Medem (1998) y “Relatos salvajes” de Damián Szifron (2014)

– Disco: “MTV Unplugged/Música de fondo” de Zoé (2011)

GERSON LEOS, PIANISTA ACÚSTICO DE BANDA MS

– Libro: “Dios nunca parpadea” de Regina Brett (2011)

– Película: “Los ilusionistas: nada es lo que parece” de Louis Deterrier (2013)

– Disco: Música de Serguéi Rajmáninov (1873-1943) y de Miles Davis (1926-1991)

ANA BÁRBARA

– Libro: “La casa de los espíritus” de Isabel Allende (1982)

– Película: “La vida es bella” de Roberto Benigni (1997)

– Disco: “Para siempre” de Vicente Fernández (2007)

HORACIO PALENCIA

– Libro: “El poder del ahora” de Ekhart Tollle (2000)

– Película: “Titanic” de James Cameron (1997)

– Disco: “Más” de Alejandro Sanz (1997)

XIMENA SARIÑANA

– Libro: “La insoportable levedad del ser” de Milan Kundera (1984)

– Película: “Embriagado de amor” de Paul Thomas Anderson (2002)

– Disco: “John Lennon/Plastic Ono Band” de John Lennon (1970)

SANDRA ECHEVERRÍA

– Libro: “Flores en el ático” de Virginia Cleo Andrews (1979)

– Película: “Llámame por tu nombre”, de Luca Guadagnino (2017)

– Disco: “Fine Line” de Harry Styles (2019)

FERNANDA CASTILLO

– Libro: “Embrace” de Taryn Brumfitt (2015)

– Película: “Dulce familia” de Nicolás López (2019)

– Disco: “The truth about love” de P!nk (2012)

NINEL CONDE

– Libro: “Un curso de milagros” de Helen Schucman (1976)

– Película: “El niño de la pijama de rayas” de Mark Herman (2008)

– Disco: “11:11” de Maluma (2019)

TENOCH HUERTA

– Libro: “Cuando Moctezuma conoció a Cortés” de Matthew Restall (2019)

– Película: “El viaje de Chihiro” de Hayao Miyazaki (2001)

– Disco: La banda sonora de la película “Kipo” (2020)

ADAL RAMONES

– Libro: “El amor en los tiempos del cólera” de Gabriel García Márquez (1985)

– Película: La trilogía de “El Padrino”

– Disco: “The Beatles” (El álbum blanco) de The Beatles (1968)

ADRIANA BARRAZA

– Libro: “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez (1967)

– Película: “Los olvidados” de Luis Buñuel (1950)

– Disco: Cualquiera con música de Mozart o cualquier disco de Los Folkloristas

ERIK HAYSER

– Libro: “Muchas vidas muchos maestros” de Brian Weiss (1988)

– Película: “El Padrino” de Francis Ford Coppola (1972)

– Disco: “The Joshua Tree” de U2 (1987).