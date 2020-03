Seguros médicos pueden subir 40 % o más por COVID-19, alerta informe

Los Ángeles, 23 mar (EFE News).- Los precios de los seguros de salud probablemente aumentarán 40 % o más el próximo año debido a los costos de las pruebas y el cuidado de pacientes contagiados de COVID-19 si no se toman medidas federales urgentes, advirtió un análisis revelado este lunes por la agencia Covered California.

“El impacto de COVID-19 será significativo, y en ausencia de una acción federal, los consumidores, los empleadores y todo nuestro sistema de atención médica pueden enfrentar costos imprevistos que podrían superar los 251.000 millones” de dólares, alertó en un comunicado Peter V. Lee, director ejecutivo de Covered California, la agencia gubernamental que ofrece planes subsidiados de seguro médico en California.

El análisis, enviado al Congreso, advierte que las aseguradoras están en proceso de establecer las primas para 2021 en este momento, y que si no se toma acción inmediatamente el golpe al bolsillo de los aseguradores podría derivar en aumentos de 40 % o más, únicamente debido a los costos inesperados por el coronavirus.

“Los consumidores sentirán estos costos a través de mayores gastos de bolsillo y primas, así como el potencial de que los empleadores corten las coberturas o transfieran más costos a los empleados”, resaltó Lee.

El reporte recomienda tomar medidas urgentes como mejorar la asistencia financiera federal provista en el mercado individual y expandir los subsidios, además de establecer un programa temporal para limitar los costos de COVID-19 para las aseguradoras de salud y los empleadores, lo que permitiría una mayor certeza en sus precios para 2021.

También solicita al Congreso establecer un período nacional de inscripción especial para el mercado individual, como ya lo han adoptado 12 mercados que representan el 30 % de los estadounidenses.

“No hay tiempo que perder. Debemos tomar medidas ahora para evitar que el dolor de esta epidemia empeore para cientos de millones de estadounidenses el próximo año”, manifestó Lee.

La semana pasada Covered California -junto a Colorado, Connecticut, Maryland, Nueva York, Massachusetts, Nevada, Rhode Island y Washington- abrió nuevamente las inscripciones para recibir nuevos afiliados, en medio de la pandemia de COVID-19.

“En estos momentos en que la gente está preocupada por tantos cambios no queremos que el costo de los servicios médicos sea uno de los motivos de preocupación, por eso les pedimos que si no tiene seguro de salud averigue para cual de los programas existentes califica”, dijo a Efe, Yurina Melara, vocera de Covered California.

El análisis se revela justo el día que la Ley de Protección del Paciente y Cuidado Asequible de la Salud (ACA, en inglés), mejor conocida como “Obamacare” cumple diez años.