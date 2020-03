Taquilla de cines no registra ningún dato por primera vez debido al COVID-19

Los Ángeles, 23 mar (EFE News).- Este fin de semana la taquilla de los cines se fue a negro. El dato que semanalmente sirve para conocer las películas más vistas por el público no registró ninguna venta en EE.UU. por primera vez en su historia, salvo una interrupción de 1994 por un desastre natural.

Aunque la noticia era de esperar, dado que en gran parte del mundo las salas llevan semanas cerradas y hace unos días se clausuraron las proyecciones de la mayor parte de distribuidoras en Estados Unidos, la industria del entretenimiento destacó este lunes esta situación excepcional, que sin embargo tiene una excepción.

Algunos autocines, pensados para ver películas desde los vehículos y muy populares en el siglo XX, continuaron abiertos en EE.UU. y recibieron espectadores, ya que desde sus automóviles no quedaban expuestos al riesgo por contagio del COVID-19.

Sin embargo, esta situación es una representación ínfima de la realidad ya que los establecimientos de este tipo en el país apenas llegan al centenar, proyectan muy pocas cintas y permanecen como un recuerdo del carisma de otros tiempos, lejos de ser realmente operativos para la gigante industria del entretenimiento.

De este modo, por primera vez el negocio del cine, con sus salas cerradas a cal y canto, se quedó sin el listado semanal de audiencias.

La misma situación se dio en 1994, hace 26 años, pero en circunstancias muy diferentes y con otro final.

Tras el terremoto de Northridge, que azotó con fuerza el sur de California y Los Ángeles, el edificio desde el que se enviaban los registros quedó afectado y el empleado encargado de enviar el fax con los datos, en momentos anteriores a internet, no pudo acceder a tiempo para que llegara a los periódicos del día.

“El caballero que dirigía la compañía, John Krier, me coló en el edificio para que pudiera enviar los números de la taquilla por fax a la prensa y a la industria”, recordó a la revista Deadline el analista Paul Dergarabedian, que finalmente consiguió hacer públicos los registros, a pesar de los obstáculos.

Sin embargo, en esta ocasión, si los empleados accedieran al edificio se encontrarían una hoja en blanco, situación que parece que se alargará varias semanas.

Por ejemplo, AMC, el mayor propietario de cines de EE.UU., indicó que cerró “todos sus establecimientos de acuerdo con las normas locales, estatales y federales” y precisó que el cierre será de, al menos, “entre 6 y 12 semanas”.

Por el momento, la medición del centenar de autocines abiertos indicó que “Onward” fue la película más vista en estas ubicaciones pensadas para vehículos, por encima de “The Invisible Man” y de “Bloodshot”.

Las tres cintas, afectadas por el cierre de cines justo después de su estreno, han adelantado su llegada a internet y televisión a esta semana, para que pueden verse desde los hogares durante la cuarentena del coronavirus.

Por su parte, grandes producciones como “James Bond: No Time to Die” o la nueva “Mulan”, ya han aplazado sus estrenos hasta finales de año.

Hasta el momento, los casos confirmados de coronavirus en el mundo son más de 332.000, de ellos más de 40.000 corresponden a EEUU, y los fallecidos superan los 14.500, según las últimas cifras proporcionadas por las autoridades sanitarias a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

