Seattle Sounders confirma el primer caso de COVID-19

De acuerdo con el club, un integrante del personal de apoyo de la organización tiene COVID-19, y ese individuo está actualmente en lo que el club definió como un “protocolo apropiado de aislamiento”, de acuerdo con un comunicado de prensa. Los Sounders agregaron que no se identificó ningún otro caso dentro de su organización.

El integrante afectado trabajó el 7 de marzo en el partido entre Sounders FC y Columbus Crew SC, en CenturyLink Field, pero el club aclaró que este individuo no tuvo acceso al público en general y solo tuvo acceso al equipo en áreas controladas durante el encuentro. Esa persona no cayó enferma hasta cuatro días después del partido.

Seattle Sounders indicó que en base a las actuales indicaciones del cuerpo médico del club, especialistas en enfermedades contagiosas y las autoridades en salud pública, este caso no presenta un riesgo para el público, el equipo visitante o los Sounders. El club agregó que el individuo afectado no estuvo presente para operaciones de Sounders FC o actividades futbolísticas en cualquier momento entre el partido y la prueba positiva, y el club ha no recibido más recomendaciones vinculadas a la adopción de precauciones adicionales.

“Se nos informó de un caso confirmado de COVID-19 que impactó de manera directa a nuestro club”, expresó Garth Lagerwey, gerente general y presidente de fútbol de Seattle Sounders. “En una situación como esta, nuestro objetivo es brindar tanta información como sea posible a fin de informar adecuadamente al público.