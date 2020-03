La pandemia suma más de 200.000 afectados y peligran 25 millones de empleos

Redacción Internacional, 18 mar (EFE).- La pandemia de coronavirus COVID-19 suma ya más de 200.000 afectados, según la OMS, y, si la situación no cambia drásticamente en breve, puede poner en peligro 25 millones de empleos.

El número de fallecidos en todo el mundo asciende ya a 8.000, según indicó hoy en rueda de prensa el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el etíope Tedros Adhanom Ghebreyersus, que indicó que el 80 por ciento de los casos están concentrados en Europa y el Pacífico Occidental.

Tedros subrayó que la OMS continúa recomendando el aislamiento, la realización de tests y el tratamiento de los afectados como principales estrategias para combatir el COVID-19.

COREA DEL SUR COMO EJEMPLO

Asimismo, la OMS ha destacado que Corea del Sur debe ser el ejemplo a seguir por muchos países para poder vencer a la pandemia por su rápida y acertada estrategia.

Tedros recordó que Corea del Sur combinó la concienciación de su ciudadanía con la expansión de la capacidad de sus laboratorios para testar posibles casos, racionó el uso de mascarillas y practicó un exhaustivo seguimiento de contactos con pacientes en determinadas áreas afectadas.

El máximo responsable de la OMS también hoy resaltó como un “increíble logro” el anuncio por parte de laboratorios de China y EEUU de que ya han comenzado los primeros tests de una vacuna contra el COVID-19, tan sólo dos meses después de que los expertos chinos compartieran la secuenciación del genoma del virus.

ESPAÑA Y ARGENTINA PARTICIPAN EN EL ENSAYO DE SOLIDARIDAD

También subrayó que la OMS está coordinando a expertos de distintos países para que compartan información en la investigación de tratamientos para los positivos por coronavirus, el llamado Ensayo de Solidaridad.

A este ensayo se han unido por ahora laboratorios de países como España (el segundo país de Europa en número de afectados, con 13.716 casos y 598 muertos, según cifras oficiales), Argentina, Francia (con 9.134 casos y 264 muertos) o Sudáfrica, entre otros.

Italia registra ya 2.978 fallecimientos, al haber aumentado en 475 en las últimas 24 horas (una cifra récord en ese periodo de tiempo), según el último balance ofrecido en rueda de prensa por el jefe de la Protección Civil italiana, Angelo Borrelli.

El número de casos positivos actualmente es de 28.710, una subida de 2.648 respecto al martes, mientras que ya han sido dados de alta 4.025 personas en Italia.

LA OMS PIDE NO HABLAR DE “VIRUS CHINO”

La OMS criticó hoy el uso de expresiones como “virus chino” para referirse a la actual pandemia del COVID-19, utilizada con frecuencia por políticos como el presidente estadounidense, Donald Trump.

Unos 25 millones de personas podrían perder sus empleos a causa del coronavirus, dijo hoy la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ello ocurrirá si no hay una respuesta internacional con políticas coordinadas, pero si se elaboran y aplican de forma consensuada, como ocurrió durante la crisis financiera de 2008, el impacto sobre el empleo “sería significativamente menor”, según un análisis publicado hoy por esa organización.

EN RIESGO MILLONES DE EMPLEOS

En el mejor de los escenarios, es decir que el COVID-19 logre ser contenido en un periodo corto y que las actividades económicas puedan reanudarse en los países, se perderán 5,3 millones de empleos, mientras que en el peor escenario la destrucción del empleo afectará a 24,7 millones de personas.

Los grandes partidos del Parlamento Europeo instaron hoy a que se refuercen las medidas para paliar las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus en la Unión Europea y, en particular, a hacer uso del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el fondo de rescate de la eurozona.

La consultora Oliver Wyman considera que, si la pandemia dura entre tres y cuatro meses, la recuperación de la economía global podría llegar en el cuarto trimestre del año, ya que si el virus resulta ser estacional se recuperaría rápidamente la confianza de los consumidores y las empresas podrían volver a la normalidad en uno o dos trimestres.

En el caso de que se tarde entre seis y doce meses en frenar la pandemia, las industrias vulnerables experimentarían una caída continuada de la demanda, en la medida en que la confianza de los consumidores caería en el segundo y tercer trimestre.

EL GOBIERNO ALEMÁN ADMITE EFECTOS ECONÓMICOS DURADEROS

Los efectos económicos del coronavirus serán notables y duraderos, reconoció el Gobierno alemán, que se mostró dispuesto a realizar ajustes y desviarse de la estabilidad presupuestaria para resistir con toda su “fuerza” a la pandemia.

Las empresas italianas pueden perder entre 270.000 y 650.000 millones de euros en facturación hasta 2021 por la crisis del coronavirus, un escenario que amenaza al empleo y que Italia quiere evitar a costa de disparar su ya desorbitada deuda pública, que supera el 134 % del producto interior bruto (PIB).

El parón económico global causado por el coronavirus está poniendo a prueba todos los sectores en EE.UU., incluido el financiero, que sufrió el lunes su peor jornada en bolsa en once años y cuyos bancos han empezado a hacer uso de la “ventanilla de descuentos” ofrecida por la Reserva Federal (Fed) para mejorar liquidez.

El intercambio de estadísticas sobre la evolución del coronavirus como estrategia común fue uno de los compromisos adoptados hoy por los líderes del Mercosur en una videoconferencia a la que asistió el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que el martes calificó de “histeria” algunas respuestas a la pandemia.

RYANAIR CANCELARÁ CASI TODOS SUS VUELOS

Un exponente claro en la profunda grieta que se está produciendo en el terreno económico lo representa la aerolínea irlandesa Ryanair, uno de los paradigmas de los vuelos “low cost”, que informó hoy de que prevé cancelar “la mayoría” de ellos a partir de la medianoche del próximo 24 de marzo.

La Armada de Estados Unidos va a enviar a Nueva York un buque hospital para aumentar la capacidad para tratar enfermos de coronavirus en este estado, donde en las últimas 24 horas se han confirmado más de mil nuevos casos.

El COVID-19 continúa expandiéndose por África con al menos 600 contagios y 16 muertes confirmadas en un total de 33 países, tras declararse oficialmente en las últimas horas los primeros casos positivos en Gambia, Zambia y Yibuti; en este último país el primer contagiado es un miembro de las fuerzas especiales españolas desplegadas allí.

Entretanto, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, parece haber cambiado su estrategia ante la pandemia al anunciar hoy el cierre de los colegios del país a partir del viernes hasta nuevo aviso.