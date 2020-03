Un 43 % de estadounidenses cree que hay que evitar tambien vuelos nacionales

Miami, 18 mar (EFE News).- El porcentaje de estadounidenses que piensan que hay que evitar los vuelos dentro del país debido al coronavirus pasó de un 32 % a un 43 % en solo tres semanas de febrero y marzo, según un estudio de ámbito nacional realizado por la Universidad de Florida.

En el mismo periodo, los que creían que era necesario evitar los vuelos internacionales pasaron de 52 a 57 % y los que efectivamente cambiaron sus planes de viaje subieron de 30 % a 34 %.

“Dada la rapidez con la que cambian la situación en la crisis actual de COVID-19 (coronavirus), damos por seguro que si hiciera hoy un sondeo los resultados serían muy diferentes”, dijo Lori Pennington-Gray, directora de la Iniciativa de Manejo de Crisis en Turismo, un centro de la Universidad de Florida (UF).

Investigadores de esta universidad con sede en Gainesville (noroeste del estado) han sondeado regularmente al público sobre sus planes de viaje desde que en enero pasado el coronavirus empezó a propagarse a otros países desde China, primero a fines de enero (26 y 27), luego en febrero (6 y 7) y finalmente el 3 y 4 de marzo.

Los sondeos se realizaron por internet con muestras de 550 personas en enero, 485 en febrero y 500 en marzo.

La Iniciativa de Manejo de Crisis en Turismo inició hoy un nuevo sondeo, cuyos resultados se conocerán la semana próxima, para conocer la respuesta de los estadounidenses a las restricciones de viaje impuestas por el coronavirus.

El estudio de marzo muestra que aunque la mayor parte de los encuestados dice saber cómo evitar contraer el virus, un 20 % no cree que sirva el lavarse las manos y no tener contacto con personas enfermas y un 53 % desconoce la efectividad de las lociones de manos a base de alcohol contra el coronavirus.

Un 46,5 % cree que debe llevar una máscara puesto incluso si se siente bien, algo que los Centros de Prevención y Control de Enfermedad (CDC) no recomiendan.

Un 49 % reconoce que no sabría qué hacer si se enfermase de coronavirus.

Cuando se les preguntó dónde se sienten más seguros desde el punto vista de la pandemia en los parques temáticos, los eventos masivos, los parques naturales y las conferencias, congresos y exposiciones, menos de un 30 % respondió que en los primeros.

Un 60 % de los encuestados indicó, por el contrario, que el lugar donde más tranquilo se ve son las áreas naturales y atracciones paisajísticas.