Jugadores de la NFL aprueban nuevo contrato de trabajo hasta el 2030

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nueva York (EE.UU.), 15 mar (EFE).- Los jugadores de la NFL votaron para aprobar un nuevo acuerdo de negociación colectiva con los propietarios de la liga, evitando conflictos laborales en la liga de fútbol americano hasta el 2030.

Con esta decisión también despejan el camino para una temporada regular de 17 partidos a partir del 2021.

La votación terminó con números de 1019-959.

La aprobación requirió que la mayoría de los jugadores votaran.

“Sabíamos que sería una votación muy cerrada”, dijo a los medios el nuevo presidente de la Asociación de Jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFLPA por sus siglas en inglés), J.C. Tretter.

“Teníamos una idea basada en las discusiones, pero como con cualquier cosa, la mayoría gobierna”, agregó el dirigente.

La Asociación de Jugadores de la NFL dio noticias a través de un tuit en el que indicaba que “el resultado llega después de un proceso largo y democrático de acuerdo con nuestra constitución”.

Tretter elogió la mayor parte de ingresos y beneficios que tiene el jugador al concluir la carrera, pero agregó: “Entendemos que no todas las ofertas son perfectas, y no obtuvimos las ganancias que queríamos. Ahora debemos unirnos y movernos hacia adelante como una unión”.

Antes de la votación, la NFLPA estimó que aproximadamente 2.500 jugadores eran elegibles para votar.

Los propietarios de la liga votaron en febrero para aprobar el acuerdo, por lo que la aprobación de los jugadores fue todo lo que quedó para asegurarlo.

Mientras, el comisionado Roger Goodell dijo. “Nos complace que los jugadores hayan votado para ratificar el nuevo CBA propuesto, que proporcionará beneficios sustanciales a todos los jugadores actuales y retirados, aumentará los empleos, garantizará el progreso continuo en la seguridad del jugador y dará nuestros aficionados más y mejor fútbol”.

Con el nuevo CBA, la NFL expandirá su temporada regular de 16 a 17 partidos a partir de 2021, así como el cupo de playoffs de 12 equipos a 14 en la temporada 2020.

La nueva firma también incluye salarios mínimos más altos, mejoras en los beneficios para los jugadores actuales y anteriores, plantillas ampliadas y escuadrones de práctica, y cambios en las políticas de drogas y disciplina de la liga, todo lo cual entrará en vigencia en 2020.

El acuerdo aumentaría la participación de los jugadores de los ingresos de la liga del 47 por ciento al 48 por ciento en el 2021 y al menos al 48.5 por ciento en cualquier temporada en la que se jueguen 17 partidos de temporada regular.

Además los equipos no pueden usar las etiquetas de franquicia ni de transición en esta temporada baja.

Fuentes cercanas a las negociaciones dijeron que el límite salarial para la temporada 2020 sería de 198.2 millones, un aumento de 10 millones con respecto a la temporada pasada.

Los costos generales de los jugadores, que también cuentan los beneficios y el grupo de pago basado en el rendimiento, por club son de 242.9 millones.

Ahora los propietarios empezarán a trabajar en la negociación de nuevos acuerdos con sus socios de la red de televisión.

Aunque existe la posibilidad de que el inicio de la temporada 2020 se posponga debido a la expansión del coronavirus COVID-19, las actividades de este año siguen programadas para comenzar el próximo miércoles.