Declaración interna sobre el cierre estatal de restaurantes, bares y límites en el tamaño de las reuniones

El gobernador Jay Inslee emitió una declaración anoche que amplía aún más las protecciones contra COVID-19.

“Dada la explosión de COVID-19 en nuestro estado y en todo el mundo, mañana firmaré una proclamación de emergencia en todo el estado para cerrar temporalmente restaurantes, bares e instalaciones recreativas y de entretenimiento.

“Se permitirá a los restaurantes proporcionar servicios de comida para llevar y entrega, pero no se permitirá la comida en persona.

“La prohibición no se aplicará a supermercados y farmacias. Otros puntos de venta tendrán una ocupación reducida.

“Además, todas las reuniones con más de 50 participantes están prohibidas y todas las reuniones con menos de 50 participantes están prohibidas a menos que se cumplan los criterios anunciados previamente para la salud pública y el distanciamiento social.

“Estas son decisiones muy difíciles, pero las horas cuentan aquí y se necesitan medidas muy fuertes para frenar la propagación del virus. Sé que habrá impactos económicos significativos para todas nuestras comunidades y estamos buscando medidas para ayudar a abordar esos desafíos.

“Esta noche, después de consultar conmigo y con el Departamento de Salud, el Condado de King anunció que tomarán estas medidas de inmediato. El condado de King ha sido el foco de este brote y tiene el centro de población más grande del estado. He hablado con el Ejecutivo Dow Constantine y aplaudo su decisión de actuar rápidamente. Haremos un anuncio conjunto de los medios con más detalles mañana por la mañana ”.