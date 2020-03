March of Dimes lanza un fondo de intervención y apoyo contra el COVID-19 para las madres y sus bebés

ARLINGTON, Virginia, 13 de marzo de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — March of Dimes lanzó hoy el Mom and Baby COVID-19 Intervention and Support Fund, un fondo de intervención y apoyo contra el COVID-19 para ayudar a proteger a las madres y sus bebés del COVID-19, la nueva enfermedad coronavirus. A medida que el público se enfrenta a la propagación de la enfermedad, March of Dimes está actuando como un recurso para las madres proporcionándoles la información y los recursos que necesitan para proteger a sus familias.

“Las madres de todo el país están preocupadas por la propagación del coronavirus y el riesgo que representa para ellas y sus bebés”, dijo Stacey D. Stewart, presidenta y directora ejecutiva de March of Dimes. “Estamos lanzando el fondo de intervención y apoyo contra el virus COVID-19 para ayudar a las mujeres embarazadas a protegerse a sí mismas y a sus bebés de este coronavirus. Queremos aprovechar nuestra amplia red de defensores, donantes, voluntarios y otros apoyos para ayudar a proteger a las madres y sus bebés en este momento de necesidad”.

March of Dimes utilizará los fondos recaudados del fondo de intervención y apoyo contra el COVID-19 para madres y bebés a fin de apoyar la investigación de las intervenciones necesarias para prevenir o tratar el COVID-19, abogar en nombre de las madres y los bebés sobre este tema y educar al público sobre las medidas de precaución. Esta iniciativa apoyará, entre otras cosas:

Investigación para las intervenciones contra el COVID-19 para las madres y las futuras madres: Los $8,300 millones asignados por el Congreso para tratar el COVID-19 no asignan fondos específicos para la investigación de medidas que pudieran beneficiar a las mujeres embarazadas o lactantes. March of Dimes apoyará la investigación para determinar cómo las madres y los bebés se ven afectados por el COVID-19 y ayudará a acelerar el desarrollo de medidas de intervención contra el COVID-19, como una vacuna, que sean seguras para las mujeres embarazadas y lactantes.



Defensa en respuesta al COVID-19 y mejoras en el acceso a la atención sanitaria para madres y bebés: March of Dimes pedirá a los funcionarios del gobierno que incluyan a las mujeres embarazadas y lactantes en los ensayos clínicos para las intervenciones contra el COVID-19. March of Dimes trabajará para asegurar que las poblaciones más vulnerables de la nación tengan acceso a estas vacunas y/o terapias una vez que sean desarrolladas.



Educación para los padres sobre el COVID-19: March of Dimes aprovechará su vasta red para informar a los padres sobre la mejor manera de proteger a sus familias del COVID-19. March of Dimes concienciará y educará a las familias de todo el país con la última información sobre el COVID-19 y se asegurará de que se mantengan informados sobre el desarrollo y la distribución de medidas contra el COVID-19. March of Dimes trabajará en estrecha colaboración con los socios hospitalarios y otros sistemas de atención médica para asegurarse de que su personal y las familias en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) y las mujeres en programas de cuidados durante el embarazo, reciban los recursos y la información que necesitan para mantenerse protegidas a sí mismas y a sus familias.

“March of Dimes está monitoreando la propagación del COVID-19 en los Estados Unidos y en el mundo”, añadió el Dr. Rahul Gupta, director general médico y de salud de March of Dimes. “Actualmente, tenemos pocas pruebas que expliquen cómo el COVID-19 afectará a las madres y sus bebés. A través de este fondo, trabajaremos para obtener esas importantes respuestas a fin de poder servir mejor a las mamás y los bebés ahora y en el futuro. Estamos aquí para apoyarlos a ustedes y a sus familias con la información que necesitan tener durante esta pandemia mundial”.

March of Dimes tiene un historial probado de ayudar a las mamás y los bebés en tiempos de necesidad. Durante el más reciente cierre del gobierno federal, March of Dimes recolectó y distribuyó pañales nuevos a los refugios locales. Tras los desastres naturales, March of Dimes recaudó fondos para apoyar a las mujeres embarazadas, los bebés y las familias con recursos esenciales como fórmula para bebés y ayuda para la lactancia, así como asistencia para la UCIN.

Una vez que se haya cumplido el objetivo del fondo de intervención y apoyo contra el COVID-19 para madres y bebés, March of Dimes distribuirá las donaciones donde más se necesiten para apoyar la salud de todas las madres y sus bebés. Para obtener más información sobre el fondo y cómo usted puede apoyar esta iniciativa, visite el sitio marchofdimes.org/covid19fund.