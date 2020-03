Crean playlist para animar el movimiento climático

Tweet on Twitter

Washington, 12 Mar (Notimex).- En el marco Día de la Tierra, 20 millones de personas salieron a las calles para exigir que el gobierno proteja al planeta y, entre ellas, muchos músicos, que motivaron a los manifestantes a través de sus canciones.

De acuerdo con EarthDay.org los estudios han demostrado que la música puede ser una poderosa herramienta neurológica, capaz de reducir la fatiga y aumentar la estimulación, ambas herramientas importantes para los activistas que luchan por el planeta en el 50 aniversario del Día de la Tierra.

El año 2020 será un punto de inflexión para la acción climática “y es necesario que todos participen. Los voluntarios de la Red del Día de la Tierra compilaron una lista de canciones inspiradoras y estimulantes para adentrarse en la lucha contra el cambio climático.

“Lo suficientemente joven para intentarlo”, de Humming House: “¿Tengo edad suficiente para estar donde estaban mis padres y tirar los dados sobre lo que amo?” invoca el impulso y el poder del movimiento juvenil para luchar por el mejor futuro posible.

Taylor Swift lanzó “Only the Young” con su documental de Netflix 2020, “Miss Americana”, con el cual honra el despertar político de la juventud estadounidense después de las elecciones presidenciales de 2016.

“A New Day”, de GRiZ. “Visiones de una nueva generación para los jóvenes; luchamos por la salvación. Todo lo que necesitamos aprender es amor”. Inspira a los jóvenes a lograr cambios positivos mediante esfuerzos pacíficos.

“Los tiempos están cambiando”, de Bob Dylan. “Ven a reunirte con gente, donde sea que vayas y admitas que las aguas a tu alrededor han crecido”.

“The Times They Are A-Changin” ha sido un himno de activistas durante años. Ya que refleja la urgencia ante la crisis climática y ofrece un mensaje alentador: todos debemos unirnos en acción por nuestro medio ambiente.

“No me detengas ahora”, de Queen. “Estoy ardiendo en el cielo ¡sí! Doscientos grados, por eso me llaman señor Fahrenheit”. La exitosa canción de Queen de 1970, “Don’t Stop Me Now”, tiene todos los ingredientes pro ambientales. La canción está en clave principal y tiene un ritmo rápido, la receta perfecta para ser la más edificante de todos los tiempos, según Jacob Jolij, psicólogo de la Universidad de Groningen.

“Daylight”, de Matt y Kim. “Y a la luz del día no cojo mi teléfono, porque a la luz del día en cualquier lugar me siento como en casa”. Trata de deshacerse de la tecnología, liberarse y disfrutar del mundo natural.

“Paraíso”, por Coldplay. “Cuando era solo una niña esperaba el mundo, pero voló lejos de su alcance. Así que se escapó dormida y soñó con para-para-paradise”. Lanzado en 2011, trata de querer y esperar un mundo mejor pero no poder obtenerlo.

“Canción de amor a la tierra”, de varios artistas. “Mirando hacia abajo desde la luna, eres una pequeña canica azul; quién hubiera pensado que el suelo en el que nos encontramos podría ser tan frágil”. “Love Song to the Earth” fue un esfuerzo de colaboración de algunos de los artistas más reconocidos del mundo, incluidos Paul McCartney, Jon Bon Jovi, Sheryl Crow, Fergie, Colbie Caillat, Natasha Bedingfield, Leona Lewis y Sean Paul. La canción se escribió originalmente para solicitar el Acuerdo de París en 2015, pero continúa movilizando activistas.

“Nunca voy a rendirte”, por Rick Astley. “Nunca te rendiré, nunca te defraudaré”. Con “Never Gonna Give You Up”, Rick Astley se refería a la Tierra y al cambio climático. Es fácil ser pesimista sobre nuestro futuro, pero en palabras de Astley, ¡nunca voy a entregar a la Tierra!

“Qué mundo tan maravilloso”, por Louis Armstrong. “Veo árboles y rosas verdes y rojas también, los veo florecer para mí y para ti, y pienso ¡que maravilloso mundo!”. “What a Wonderful World” pinta una imagen encantadora de un mundo hermoso y natural que todos podemos aspirar a preservar.

“Hasta dónde llegaré”, de Alessia Cara. “Puedo liderar con orgullo, puedo hacernos fuertes, estaré satisfecho si toco, pero la voz interior canta una canción diferente”.

“How Far I’ll Go” aparece en la banda sonora de la película “Moana”, de 2016. La canción trata sobre encontrar la voz interior y seguir los sueños, como canalizar la actitud para enfrentar la crisis climática.

“Señor Blue Sky”, de Electric Light Orchestra. Recuerda la belleza de un día despejado. La canción expresa aprecio por el mundo natural, invitando a los niños a amar el planeta a medida que crecen.