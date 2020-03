La MLB suspende los partidos de primavera y retrasa el inicio de la temporada

Nueva York, 12 mar (EFE).- El béisbol de las Grandes Ligas informó este jueves que quedan suspendidos todos los entrenamientos y partidos de primavera y el inicio de la temporada regular se retrasará, al menos por dos semanas, debido a la pandemia del coronavirus.

A través de un comunicado, las Grandes Ligas señalan que este mismo jueves ya no habrá partidos de exhibición en los campos de entrenamiento.

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, y los propietarios de la liga realizaron una conferencia telefónica este jueves por la tarde para formalizar el plan.

“Las Grandes Ligas darán a conocer los efectos en el cronograma en el momento apropiado y seguirá siendo flexible a medida que los eventos lo justifiquen, con la esperanza de reanudar las operaciones normales lo antes posible”, destaca el comunicado oficial.

Los jugadores habían estado esperando una decisión. El jueves, antes del anuncio de las mayores, el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, David Price, entró en las instalaciones del equipo y dijo que la suspensión tenía que darse.

“Esto es mucho más grande que el deporte. Tengo dos hijos y debo cuidar por su futuro como el resto de los jugadores y sus familias”, demandó Price.

Las Grandes Ligas no ha tenido un aplazamiento masivo de aperturas desde 1995, cuando la temporada se redujo de 162 juegos a 144 luego de una huelga de 7 meses y medio que también eliminó la Serie Mundial de 1994. El día de apertura se retrasó del 2 al 26 de abril.

Si se pierden los partidos de la temporada regular este año, las Grandes Ligas intentarán reducir los salarios, citando el Párrafo 11 del Contrato de Jugador Uniforme, que cubre emergencias nacionales. El anuncio del jueves dijo que la decisión se tomó “debido a la emergencia nacional creada por la pandemia de coronavirus”.

“Este contrato está sujeto a la legislación federal o estatal, regulaciones, órdenes ejecutivas u otras órdenes oficiales u otra acción gubernamental, ahora o en el futuro, en efecto, respetando el servicio militar, naval, aéreo u otro servicio gubernamental, que puede afectar directa o indirectamente al jugador, club o la liga “, dice el Contrato de Jugador Uniforme.

La disposición también establece que el acuerdo está “sujeto al derecho del comisionado de suspender la operación de este contrato durante cualquier emergencia nacional, que no se permita la competición dentro de las Grandes Ligas”.

Los salarios de los jugadores se redujeron en un 11,1% en 1995 porque los partidos se perdieron debido a una huelga.

Por su parte, las otras tres grandes ligas profesionales estadounidenses que actualmente tienen competición como son la NBA, la MLS y la NHL, ya anunciaron también la cancelación de todas las competiciones a partir de este jueves de forma indefinida por causa del coronavirus COVID-19.

La primera en hacerlo fue la NBA, la pasada noche, después que el pívot francés de los Jazz de Utah, Rudy Gobert, dio positivo al coronavirus.

Este jueves, la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos también anunció la cancelación de la competición de forma inmediata y durante al menos un mes.

La Federación de Fútbol de Estados Unidos siguió el mismo camino con la suspensión de todos los partidos amistosos que tenían programados los equipos nacionales.

Mientras que la Concacaf anunció la cancelación inmediata de la competición de la Liga de Campeones, en la que esta noche estaba previsto el partido de ida de cuartos de final que iban a disputar LAFC, de la MLS, frente al Cruz Azul, de la Liga MX.

Por su parte, la Liga Nacional de Hockey sobre Hielo (NHL) anunció también este jueves la suspensión temporal del torneo por el coronavirus y no ha establecido ninguna fecha para reiniciarla.

Todavía quedan por disputarse 189 partidos y tres semanas y media de temporada regular dentro de la NHL. Este jueves había programados 10 partidos.

Mientras que dentro del deporte universitario todos los torneos de conferencia del baloncesto masculino y femenino han sido suspendidos.