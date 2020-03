Los Ángeles Football Club confía que el apoyo de sus seguidores haga la diferencia ante el Cruz Azul

Los Ángeles (EE.UU.), 11 mar (EFE).- Los Ángeles Football Club (LAFC) ya está listo para recibir este jueves, al Cruz Azul en un nuevo duelo entre equipos de la MLS y la Liga MX dentro de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Tras la hazaña de eliminar en los octavos al León (3-2), después de haber perdido en México el partido de ida por 0-2, LAFC tendrán de nuevo el reto de superar a uno de los equipos clásicos del fútbol azteca, que además marcha líder en la clasificación del Torneo de Clausura de la Liga MX, con 19 puntos (6-1-2).

Mientras que LAFC (4 puntos) aunque han comenzado la vigésimo quinta temporada de la MLS, la tercera en la historia del equipo, con triunfo de 1-0 frente al Inter Miami y empate (3-3) ante el Union de Filadelfia, ambos de locales, todavía no han adquirido su mejor nivel de juego.

Algo que reconoce el entrenador de LAFC, Bob Bradley, por lo que considera que en el duelo ante el Cruz Azul, el estimulo que puedan tener los jugadores por parte de los aficionados en su campo del Banc of California, será algo “muy especial” y positivo.

“Esta claro que comenzar la eliminatoria en nuestro campo es algo muy diferente a lo que nos tocó con el León, por lo tanto hemos tenido que hacer otro tipo de preparación de cara a conseguir el mejor resultado posible que nos permita llegar con ventaja al Estadio Azteca para el de vuelta”, comentó Bradley. “De ahí, que el apoyo de los aficionados puede hacer la diferencia”.

El Cruz Azul es uno de los equipos mexicanos que cuenta con una buena afición que reside en Estados Unidos, y especialmente en California, por lo que Bradley considera que no deben tener ventaja en ese apartado.

Sobre todo porque el equipo va a llegar bien preparado para el partido con la mentalidad puesta en la búsqueda del gol, pero a la vez evitar que demoledor ataque del Cruz Azul no sea protagonista del partido.

“No descubro nada al decir que la clave en los partidos de ida está en marcar el máximo de goles que se pueda, pero sobre todo que el rival no consiga ninguno, dado su valor doble en caso de empate”, declaró Bradley a los periodistas. “Por lo tanto, debemos jugar de manera inteligente y además ser nosotros los que controlemos los tiempos del partido como hicimos en el vuelta frente al León”.

Mientras que la figura del delantero mexicano Carlos Vela volverá a ser también el factor decisivo en el juego de ataque de LAFC, como sucedió ante el León cuando consiguió un doblete, al igual que el uruguayo Diego Rossi, que decidió con el tercer gol del partido.

Bradley dijo que tenía una confianza “ciega” en sus jugadores, que podían no solo dar un gran espectáculo futbolístico como hicieron frente al León sino también conseguir un buen resultado de cara a preparar el partido de vuelta en el Estadio Azteca.

Pero sobre todo confiaba en que los seguidores le diesen todo el apoyo al equipo y los seguidores se sintiesen respaldados durante todo el partido.

“Ahí es donde creo que, al margen de lo que ambos equipos podamos hacer en el campo, se dé la diferente en esta eliminatoria”, subrayó Bradley.

Por su parte, la Máquina Azul llega a Los Angeles plena de moral tanto por el buen nivel de juego de todo el equipo como por la clasificación que ocupa, líderes del fútbol mexicano y con del delantero Jonathan Rodríguez a frente de los goleadores con ocho dianas, incluidas tres de penalti.

Pero el entrenador uruguayo Róbert Dante Siboldi, responsable técnico del Cruz Azul, dijo que lo que le había sucedido al León en los octavos de final era la mejor muestra de que el rival al que se iban a enfrentar cuenta con una gran plantilla que puede competir y ganar.

“Lo que hemos hecho hasta ahora en la liga es muy importante y meritorio para el equipo, al igual por la manera como eliminamos en los octavos al Portmore United de Jamaica (6-1), pero el partido importante es el que vamos a jugar el jueves y estaremos listos para trabajar al máximo en el campo, de cara a conseguir el mejor resultado posible”, destacó Siboldi.

Alineaciones probables:

LAFC: Kenneth Vermeer; Tristan Blackmon, Dejan Jakovic, Eddie Segura, Diego Palacios; Latif Blessing, Eduard Atuesta, Mark-Anthony Kaye; Carlos Vela, Diego Rossi y Brian Rodríguez.

Cruz Azul: Jesús Corona; Juan Escobar, Luis Romo, Julio César Domínguez; Adrián Aldrete, Rafael Baca, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado; Elías Hernández, Alex Castro y Jonathan Rodríguez.

Entrenador: Robert Dante Siboldi.

Árbitro: Said Martínez (Honduras).

Estadio: Banc of California Stadium, de Los Angeles (California).

Hora: 19:30 Hora Pacífico (20:30 hora de México, 02:30 gmt, 13 de marzo).