Tengo fiebre ¿Podría tener coronavirus? Dudas y bulos sobre el COVID-19

Washington, 10 mar (EFE News).- Ni el COVID-19 es una gripe, ni la cocaína es su remedio. Los máximos organismos sanitarios se han esforzado en desmentir estos y otros mitos, y en explicar que lavarse las manos es la medida más efectiva para evitar esta enfermedad provocada por el nuevo coronavirus descubierto en China a finales de 2019.

Con más de 113.000 casos en 110 países, el brote se ha extendido a lo largo y ancho de todo el planeta, y ha ocasionado la muerte de 4.012 personas.

Expertos, como el médico Jarbas Barbosa, director adjunto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), llaman a la calma y piden evitar “el pánico y creer que es un virus que es mortal, porque no lo es”, aunque al mismo tiempo recuerda que nadie está inmunizado contra él.

¿ES EL COVID-19 COMO LA GRIPE?

No, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 descubierto en Wuhan (China) que comparte algunos síntomas como la gripe común pero no es lo mismo. Tanto el nuevo virus como esta enfermedad eran desconocidos hasta el inicio del brote a finales de diciembre.

Barbosa explica a Efe que los coronavirus son “una familia muy grande de virus que al menos ya han producido 200 brotes importantes”, como el de SARS en 2003 o el de MERS. Son virus que en general circulan entre animales, pero que con el tiempo tienen a mutar y pasan a ser transmitidos entre personas.

TENGO FIEBRE ¿PODRÍA TENER CORONAVIRUS?

Según los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., los principales síntomas del COVID-19 son fiebre, tos y problemas para respirar; y aparecen entre 2 y 14 días después del contagio.

Sin embargo, algunas personas pueden estar infectadas y no presentar ningún síntoma.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a cualquiera que no se encuentre bien que permanezca en casa y busque atención médica si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar.

¿DOY LA MANO? ¿DOS BESOS? ¿NO SALUDO?

Los CDC establecen que este virus se transmite esencialmente a través de las secreciones respiratorias cuando las personas interactúan, es decir, el contagio se produce cuando hay contacto directo con las gotículas (gotas pequeñas) respiratorias expulsadas por infectados cuando tosen o estornudan.

Estas partículas pueden resultar infecciosas cuando acaban en la boca o la nariz de otra persona, que probablemente las inhalará hasta sus pulmones, y en menor les llegará a los ojos.

¿PUEDO INFECTARME AGARRANDO LA BARRA DEL METRO?

Existe también la posibilidad de infectarse del nuevo coronavirus al tocar una superficie que lo alberga, ya que puede sobrevivir en ellas unas horas, si después el individuo se lleva las manos al rostro, boca, nariz y ojos, pero los CDC no la consideran como la principal vía de contagio.

¿PUEDE CONTAGIARME ALGUIEN SIN SÍNTOMAS?

Para la OMS, el riesgo de contraer la enfermedad a través de una persona asintomática es muy bajo, pero sí puede verse uno infectado por aquellos con síntomas muy leves, como alguien con tos que no se sienta enfermo.

HAY GENTE TOSIENDO A MI ALREDEDOR ¿CÓMO ME PROTEJO?

La OMS aconseja mantener una distancia mínima de un metro con aquellas personas que tosan y estornuden para evitar el contacto con las gotículas respiratorias que contienen el virus.

El organismo internacional invita a la población a evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, y a emplear gel desinfectante para las manos con asiduidad o lavárselas habitualmente con jabón durante 20 segundos .

Barbosa insiste especialmente en esto último, pues afirma que “la mejor manera de prevenirse contra el COVID-19 es lavarse las manos con agua y jabón muchas veces al día”.

¿PAÑUELO O CODO? ¿CODO O PAÑUELO?

El director adjunto de la OPS recuerda que cuando se tose o estornuda es necesario cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo que deberá desecharse de inmediato, y en caso de no tener a mano uno, hacerlo con el codo doblado sobre el rostro.

Y añade que “es importante también limpiar bien todas las superficies donde las personas tocan”·

MASCARILLA ¿SÍ O NO?

La OMS insiste en que una persona que esté sana debe emplear mascarilla únicamente si cuida a un paciente de coronavirus. Barbosa recalca que “no hay evidencia de que (las mascarillas) vayan a proteger a una persona de la transmisión. La mascarilla se ha de cambiar cada par de horas y, si no se hace, la propia humedad puede suponer un punto de riesgo porque los virus se pueden quedar mucho más tiempo del normal”.

Caso diferente es el de las personas que presentan síntomas, como la tos o estornudos, a quienes sí que se les recomienda adoptar esta medida, combinada con un lavado frecuente de las manos o el uso de desinfectante.

¿ESTÁN LA ABUELA Y LOS NIÑOS EN PELIGRO?

“Las personas más vulnerables a contraer la enfermedad son las personas mayores y las personas que tienen alguna enfermedad como hipertensión o diabetes. Esas personas han de tener cuidado, pues es en ese grupo donde las formas más graves (de COVID-19) son prevalentes”, explica Barbosa.

Este médico de la OPS expone que gracias a los miles de casos en China se sabe que “los niños menores de 10 años parecen no tener una mayor vulnerabilidad”, a diferencia de lo que ocurre con otros virus respiratorios.

TENGO LOS SÍNTOMAS ¿DEBO IR AL HOSPITAL?

Se recomienda que los pacientes sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias en cada país.

En el caso de EE.UU., los CDC aconsejan quedarse en casa si se presentan síntomas leves, como dolor de cabeza y nariz ligeramente congestionada, y si estos se intensifican y el paciente comienza a toser, tiene fiebre y dificultades para respirar que llame con antelación a los servicios sanitarios para que le den indicaciones sobre el centro al que debe acudir para evitar la expansión del coronavirus.

LA COCAÍNA Y OTROS BULOS DEL CORONAVIRUS

En su página web la OMS ha desmentido algunos de los rumores más extendidos respecto al nuevo brote de coronavirus: Uno de ellos es que puede propagarse a grandes distancias a través del aire, lo que el organismo niega tajantemente, ya que el virus se difunde principalmente por las gotículas respiratorias de alguien que tose o estornuda y estas no pueden viajar grandes distancias.

Otro bulo que ha ganado algo de notoriedad es el que asegura que el frío y la nieve pueden matar al nuevo coronavirus. La OMS señala que en condiciones de salud normales la temperatura corporal se mantiene en torno a los 36,5 grados centígrados llueva, truene o haga sol radiante.

Barbosa reconoce que es posible que se reduzca la transmisión del virus durante las estaciones más calurosas, algo que se averiguará en los próximos meses.

La OMS contradice también a aquellos que afirman que el nuevo virus se transmite a través de la picadura de los mosquitos, que la orina infantil puede proteger contra el COVID-19 o que la cocaína puede servir para evitar este virus.