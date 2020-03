Los niños y hombres hispanos en Estados Unidos están abatidos. Cometen suicidio y a nadie parece importarle

Por Dr. Salvatore J. Giorgianni, Jr. PharmD. / Sr. consejero científico de Men’s Health Network

Un gran porcentaje de niños y hombres hispanos en Estados Unidos tienen sentimientos persistentes de desesperanza y depresión, y muchos de ellos optaron por suicidarse a un ritmo alarmante.

En los últimos meses, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han publicado varios informes sobre la demografía de la desgracia nacional del suicidio masculino. Los hombres y los niños, incluidos los hispanos, continúan teniendo una tasa de mortalidad general más alta en nueve de las 10 principales causas de muerte que las mujeres.

Es muy desafortunado que el sistema de salud en general sea no apto para hombres de manera inherente, y, en algunas situaciones de atención médica, los hombres nos dicen que no se sienten bienvenidos. Hay otras preocupaciones sistémicas que incluyen fondos insuficientes para problemas de salud masculina e investigación, pruebas de género deficientes y culturalmente apropiadas para la depresión y posibles tendencias suicidas, así como la falta de alcance y educación enfocados en hombres hispanos sobre salud y bienestar.

Una consecuencia de estas deficiencias es la alta tasa de suicidio masculino en Estados Unidos. En general, los hombres son de 3 a 7 veces más propensos que las mujeres a cometer suicidio, lo que explica por qué el suicidio es la 6.ª causa de muerte en los hombres. La tasa de mortalidad por suicidio en hombres hispanos es cuatro veces mayor que la de las mujeres hispanas y, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), el suicidio fue la segunda causa principal de muerte en hombres hispanos de 15 a 34 años en 2017. Y la noticia empeora.

Dado que la mayoría de los expertos están de acuerdo en que la pobreza, la incertidumbre social y el sentido de valor personal están vinculados al bienestar emocional, los hispanos que viven por debajo del nivel de pobreza o que tienen una inestabilidad o incertidumbre socioeconómica significativa tienen el doble de probabilidades de tener problemas psicológicos que otros. Sin embargo, según los CDC, los hombres hispanos recibieron tratamiento de salud mental solo la mitad de las veces que los hombres no hispanos en 2018.

Debe reconocerse que la mayoría de los suicidios masculinos ocurren en niños y hombres que no han sido diagnosticados con depresión o que no tienen antecedentes de problemas de salud mental. Las continuas posibilidades de depresión grave desapercibida y suicidios son significativas debido al nivel relativamente bajo de participación en la atención médica de los hombres hispanos con posibles problemas de salud mental. Hay muchas razones por la que esto ocurre, y son complejas.

Men’s Health Network cree que, en parte, esto se debe a que: los hombres acceden a la atención médica con mucha menos frecuencia que las mujeres; no hay pautas claras sobre cuándo y cómo evaluar a los hombres; los proveedores de atención médica no los examinan de manera adecuada o regular para determinar su bienestar emocional. La importancia de la evaluación se destaca por el hecho de que esto es algo integral para los exámenes médicos para mujeres y para la atención médica posparto.

A principios de este año, Men’s Health Network (MHN) convocó una reunión de 27 expertos reconocidos de manera internacional en la atención médica y la salud mental para examinar la falta del proceso de identificación del estrés mental y la depresión en niños y hombres, así como proponer una llamada de atención integral que proporcione un plan para identificar y ayudar a niños y hombres con problemas antes de que sea demasiado tarde. Este informe gratuito se encuentra en www.MensHealthLibrary.com, Behavioral Aspects of Depression and Anxiety in the American Male (Aspectos conductuales de la depresión y la ansiedad en el hombre estadounidense).

www.menshealthnetwork.org/library/depression-anxiety-males-report-summary-spanish.pdf

Si bien las razones de esta tragedia nacional son complejas e inciertas, una cosa es segura: esto es inaceptable en una sociedad que valora la vida. Informe tras informe, muerte tras muerte, la situación se vuelve cada vez más trágica. Hay una trágica y desconcertante falta de reconocimiento de la magnitud del suicidio masculino. Demasiados estudios dan resultados de primera línea sin subrayar la disparidad en el suicidio masculino al homogeneizar los datos. Esta no sería una práctica aceptable en la mayoría de los otros tipos de informes médicos.

Men’s Health Network recomienda que los encargados de la salud y el bienestar social de niños y hombres consideren lo siguiente: 1) reconocer la heterogeneidad de niños y hombres y las necesidades únicas de diversas poblaciones; 2) desarrollar herramientas de detección culturalmente apropiadas centradas en el hombre; 3) desarrollar pautas que reconozcan la necesidad de evaluar de manera regular y rutinaria a niños y hombres; 4) abordar el mal reembolso de los servicios clínicos de salud del comportamiento y; 5) establecer programas culturales y de género apropiados para identificar, interrumpir, clasificar y manejar problemas de salud mental en niños y hombres hispanos para aquellos en la comunidad que interactúan con niños y hombres.

Además, instamos a las compañías de seguros y otros contribuyentes a que incluyan visitas médicas de Well-Man que sean reembolsadas de manera adecuada, similares a las visitas anuales de Well Woman requeridas por la Ley de Atención Asequible (ACA: Obamacare). La ACA, según lo aprobado por el Congreso, no provee las visitas médicas de los hombres.

Men’s Health Network es la organización sin fines de lucro más antigua cuya misión es llegar a hombres, niños y sus familias sobre asuntos integrales de salud y bienestar. MHN cree que todas las partes interesadas del sector público y privado pueden y deben hacer mucho más para abordar las causas profundas del suicidio y prevenirlas. Ya no es aceptable el costo humanitario, emocional y financiero para la sociedad estadounidense de continuar tratando las crecientes huellas del suicidio masculino como otra estadística combinada en una larga letanía de problemas de salud.

Realmente esperamos que esta nueva información de los CDC sea el catalizador para llevar el tema de la salud de los hombres a la vanguardia en cualquier discusión sobre la salud, ya sea en el Congreso, entre los aspirantes a la presidencia o en los medios de comunicación. Al hacerlo, no solo salvaremos la vida de miles de hombres y niños que mueren prematuramente, sino que también mejoraremos la vida de las mujeres y niñas que los aman.