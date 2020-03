USCIS publica nuevo formulario en línea para denunciar fraude

Tweet on Twitter

Washington, DC.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) publicó un nuevo formulario de confidencias en línea para ayudar al público a proporcionar a la agencia información sobre posibles fraudes de inmigración. El nuevo formulario en línea, disponible en el sitio web de USCIS, le solicita al usuario que completa el formulario el tipo de información que los investigadores de fraude de USCIS necesitan para investigar las denuncias de fraude o abuso de beneficios de inmigración.

“Salvaguardar la integridad de nuestro sistema de inmigración es una de las prioridades principales de la administración Trump y es fundamental para la misión de la agencia”, dijo Joseph Edlow, subdirector de USCIS en el área de políticas. “Una forma de proteger el sistema de inmigración es facilitar al público la denuncia de fraudes y abusos de inmigración. Este nuevo formulario de confidencias en línea convierte el proceso de reportar fraudes en uno más eficiente y robusto, le proporciona a nuestra agencia la información necesaria para investigar y atender el abuso del sistema, y ayudará a nuestras agencias federales colaboradoras en el proceso de enjuiciamiento de los fraudes de inmigración”.

El nuevo formulario de confidencias en línea recopila información relacionada al fraude relevante, identifica el tipo de beneficio al que hace alusión, y proporciona espacio para que el usuario que completa el formulario describa el fraude o abuso sospechado de manera detallada. Este formulario en línea simplifica la manera de reportar fraudes al reemplazar tres buzones de correo electrónico que USCIS usa actualmente para reportar fraudes y abusos. El formulario de confidencias hará que el proceso sea más efectivo y eficiente. Cada día, personas bien intencionadas tratan de reportar fraudes y abusos de inmigración, pero nuestros propios procesos internos no proveen una manera consistente y oportuna para responder. Algunas alegaciones son ciertas y otras no lo son, pero USCIS necesitaba una mejor manera para recopilar información y hacer una evaluación. USCIS trabajará con las confidencias enviadas previamente por correo electrónico hasta que se finalicen. Las personas no tendrán que volver a presentar una confidencia a través del formulario de confidencias en línea si la envió anteriormente por correo electrónico. Aquellas personas que envíen confidencias por correo electrónico después que USCIS cierre estos buzones recibirán un mensaje de automático que les informará que USCIS ha inactivado dichos buzones y les proveerá un enlace al formulario de confidencias.

La misión de la Dirección General de Detección de Fraude y Seguridad Nacional (FDNS) es salvaguardar la integridad del sistema de inmigración legal de la nación al liderar los esfuerzos de la agencia para combatir el fraude, detectar amenazas a la seguridad nacional y a la seguridad pública, y maximizar la aplicación de la ley y la colaboración con la comunidad de inteligencia.

Visite la página web de USCIS Denuncie Sospechas de Fraude para obtener más información.