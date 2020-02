Senado del estado aprueba ayudar a víctimas de trata de personas

Tweet on Twitter

Share on Facebook

OLYMPIA – El Senado aprobó por unanimidad legislación para brindar acceso a la asistencia pública a ciertas víctimas de la trata de personas mediante la ampliación de la elegibilidad para programas estatales de asistencia alimentaria, asistencia familiar y atención médica.

Según el proyecto de ley 5164 del Senado, patrocinado por la senadora Rebecca Saldaña (D-Seattle), los no ciudadanos podrían acceder a estos programas si han tomado medidas para obtener el estatus bajo las leyes federales que protegen a las víctimas de la trata de personas y los delitos graves. Los miembros de la familia que califiquen también serían elegibles para recibir asistencia.

Estoy orgulloso de haber trabajado con API-CHAYA, Seattle Against Slavery y la Coalición del Estado de Washington contra la violencia doméstica, que son los líderes de primera línea en la eliminación de la trata en el estado de Washington “.

“Como ex fiscal de delitos sexuales, sé lo importante que es para los sobrevivientes de la trata de tener los servicios vitales para la transición de una vida de explotación”, dijo el representante Mike Pellicciotti (D-Federal Way), patrocinador del compañero, Proyecto de ley 1971.

Esta legislación se basa en una ley aprobada en la sesión legislativa de 2018, el Proyecto de Ley 1022 de la Cámara de Representantes, que abordó las certificaciones de las agencias de aplicación de la ley para los no ciudadanos que califican para visas para víctimas de trata de personas y otros delitos graves. SB 5164 ofrece a las víctimas la oportunidad de solicitar servicios mientras están en el proceso de obtener visas.

El proyecto de ley ahora se traslada a la Cámara para su consideración.