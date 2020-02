Trump irá con todo

Tweet on Twitter

Por Horacio Ahumada.

Estimados lectores, al decir “Trump va con todo”, no me refiero a buscar la reelección, porque eso ya lo sabemos, a lo que me refiero es que va con todo en contra de nuestros hermanos sin documentos, va a apretar y apretar hasta volver insoportable la vida en este país para ellos.

Y ya comenzó al declarar que los indocumentados pagarían con las remesas que envían a sus países y como siempre no dijo ni cuándo ni cómo lo llevaría a cabo porque este hombre es el Rey de las Amenazas, pero con esa declaración ya comenzó, así mismo ya en esta semana demandando a estados como nueva New Jersey y el condado de King aquí en el estado de Washington para exigir a los gobiernos estatales y de condados a que no interfieran en evitar dar información de indocumentados al ICE, recuerden que al rato exigirá al cien por ciento el e-verify para presionar a los patrones a revisar el número de Seguro Social y permiso de trabajar en los Estados Unidos, y va a dar permiso pero con la condición de que se salgan del país con todo y familia para que allá en sus países busquen un permiso temporal de trabajo en consulados americanos u oficinas autorizadas estadounidenses y entonces si volverles a abrir la puerta tal como lo ha dicho en sus campañas.

Posteriormente a las personas indocumentadas les empezará a negar los servicios médicos, no prohibirá la atención de emergencia, pero no dará el apoyo financiero porque no está legalmente para poder exigirlo.

Por otro lado, también ha dicho que a los hijos de indocumentados nacidos en este país les negara la ciudadanía por nacimiento y a todo extranjero que no sea residente ni ciudadano estadounidense. Con esto también exigirá a los dueños de casas habitación, departamentos, cuartos les exigirá que, para su negocio de renta, solamente serán aprobados los contratos para quienes legalmente vivan en este país para que no encuentren en donde vivir y se tengan que regresar a sus países de origen.

Obviamente que no podrán comprar una casa y mucho menos que se les abran oportunidades de préstamos porque seguro estoy que ni oportunidad les dará de tener tan siquiera una cuenta de ahorros, cheques y menos préstamos para casas o préstamos personales, ya me imagino cuando pregunte si el dueño de laguna negocio tiene seguro social bueno o permiso de residencia legal podría ser capaz de cerrarle o venderle su negocio, si no me creen este mismo año estará en marcha a partir del primero de Octubre y ningún indocumentado podrá subirse a un avión a menos que su vuelo este destinado ir a su país.

Al paso que va al rato serán autobuses de rutas nacionales. Todo esto es para sacarlos y permitirles regresar con permiso temporales para que no tengan derecho a progresar ni a formar familias con futuro estadounidense y de esa manera solo contar con simples trabajadores que solo vendrán a hacer una sola cosa, porque a como se vislumbra al ir Trump con todo solamente dará permiso para trabajar en un solo rubro, ya sea en agricultura, ganadería, empaque, hoteles, cocinas, limpieza, etc. Etc. Mejor ahí la dejo. GRACIAS.