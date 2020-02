Juan Guaidó califica de “muy productiva” reunión su con Trump

Tweet on Twitter

Washington, DC (EFE News).- El líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, calificó de “muy productiva” la reunión que sostuvo con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

“En nombre de los venezolanos estamos aquí porque el 5 de enero, el 7 de enero, el 15 de enero logramos resistir a los embates de una dictadura, resistir a lo que fue el intento de tomar el Parlamento por la fuerza”, declaró brevemente Guaidó a los reporteros.

El también presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) se pronunció poco después de visitar la Casa Blanca para su primer encuentro con Trump, cuyo Gobierno fue el primero en reconocerlo como presidente interino después de que el opositor se proclamara como tal el 23 de enero de 2019 tras invocar la Constitución.

“Estamos insistiendo en todo momento en que tenemos el respaldo del mundo, que no es a Juan Guaidó, es a una causa, es a la democracia, es a la libertad, es a la posibilidad de ver un continente definitivamente libre, no permitir refugio a terroristas, no permitir el refugio a narcotraficantes”, agregó.

Guaidó agradeció el “compromiso” de Trump, quien en su tercer discurso anual sobre el Estado de la Unión ante el Congreso expresó el martes su compromiso con la “lucha justa por la libertad” de Venezuela.