“¿Dónde está mi cuerpo?” y “Klaus” se enfrentan a Goliat en los Óscar

Madrid, 6 feb (EFE News).- “Klaus”, la cinta de animación que el cineasta madrileño Sergio Pablos ha conseguido llevar a los Óscar, se enfrenta el domingo a superproducciones como “Toy Story 4” ó “How to Train Your Dragon: The Hidden World”, aunque curiosamente, su principal rival es, precisamente por pequeña, la francesa “¿Dónde está mi cuerpo?”.

Con un presupuesto de 4,7 millones de euros (5,2 millones de dólares), la humilde y conmovedora “J’ai perdu mon corps” (“I Lost My Body”, en su título internacional) es la auténtica “David” de esta lucha desigual con los Goliats de Pixar (“Toy Story 4”), DreamWorks Animation (“How to Train Your Dragon: The Hidden World”) y Laika Entretainment (“Missing Link”), todos ellos con inversiones superiores a los cien millones de dólares.

El quinteto de nominadas lo completa la española “Klaus”, estrenada en Netflix, al igual que la francesa, que además fue la primera cinta de animación que ganó el premio de la Semana de la Crítica del Festival de Cine de Cannes.

Mientras que “Klaus”, contra todo pronóstico , se impuso en los BAFTA a “Frozen 2” y “Toy Story 4” (además de a “A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon”, que tampoco ha llegado a los Óscar).

No sabemos qué hubiera pasado en los Globos de Oro porque ni “Klaus” ni “¿Dónde está mi cuerpo?” compitieron: los que se conocen como antesala de los Óscar decidieron que la mejor película animada de 2019 fue “Missing Link”, que costó 100 millones de dólares.

Pero el quid de la cuestión no tiene que ver con presupuestos. “Klaus”, “Toy Story 4”, “Missing Link” y “How to Train Your Dragon: The Hidden World” son películas para toda la familia. Y “I Lost My Body” es una pequeña maravilla para adultos.