Los detenidos de inmigración que participaron en el Programa de trabajo voluntario del Northwest Detention Center podrían verse afectados por una demanda colectiva

Se inició una demanda colectiva ante un tribunal federal en Tacoma, Washington, contra The GEO Group, Inc., propietario y operador del Northwest Detention Center. El nombre de la causa es Nwauzor, et al. v. The GEO Group, Inc., No. 17-cv-05769. Un juez federal resolvió que esta demanda debe ser una demanda colectiva de un “Grupo” o los “Miembros del Grupo” que incluye a todos los detenidos de inmigración civil que participaron en el Programa de trabajo voluntario en el Northwest Detention Center en cualquier momento desde el 26 de septiembre de 2014.

Esta demanda trata de si GEO es un “empleador” y si los Miembros del Grupo son “empleados” en virtud de la Ley de Salario Mínimo de Washington. Y si es así, si GEO violó la Ley al no pagar a los Miembros del Grupo el salario mínimo por hora en virtud de la ley de Washington por el trabajo realizado bajo el Programa de $1 al día. GEO niega las alegaciones realizadas en la demanda. El Tribunal no ha decidido si GEO hizo algo mal. En este momento no hay dinero disponible, y no hay garantías de que lo habrá en el futuro. Sin embargo, sus derechos legales se ven afectados y usted ahora debe tomar una decisión.

El Tribunal designó a los bufetes de abogados Schroeter Goldmark & Bender, Open Sky Law, PLLC y Menter Immigration Law PLLC de Seattle, WA, y Law Office of R. Andrew Free de Nashville, TN, para representar al Grupo. Usted también puede contratar a su propio abogado para que comparezca ante el Tribunal en su nombre.

Usted tiene la opción de quedarse en el Grupo o no, y debe decidirlo ahora. Si permanece en el Grupo, estará obligado legalmente por todas las órdenes y sentencias del Tribunal, y usted no podrá demandar, o seguir demandando, a GEO como parte de ninguna otra demanda por salarios pasados adeudados entre el 26 de septiembre de 2014 y la fecha del acuerdo o el veredicto del jurado. Para seguir en el Grupo, no es necesario que haga nada ahora.

Si usted solicita ser excluido del Grupo, no podrá obtener dinero o beneficios de esta demanda, pero conservará cualquier derecho a demandar a GEO por estas reclamaciones, y no estará obligado por ninguna orden o sentencia del Tribunal. Para solicitar que se lo excluya, envíe una carta, un fax o un correo electrónico a la dirección que se indica a continuación, con fecha de envío igual o anterior al 24 de marzo de 2020, donde solicite que se lo excluya de Nwauzor v. The GEO Group, Inc.:

c/o JND Legal AdministrationP.O. Box 91350Seattle, WA 98111

Correo electrónico: info@vwpclassaction.com

Fax: (206) 788-8766

Si tiene alguna pregunta o si desea recibir un aviso detallado u otros documentos acerca de esta demanda y sus derechos, llame al 206-806-6835; visite www.VWPClassAction.com; o envíe un correo electrónico a JND Legal Administration a info@VWPClassAction.com.