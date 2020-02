El informe perfecto de Trump

Por Horacio Ahumada.

Dice la palabra que un país dividido perecerá, esto al parecer a los gobernantes no les interesa, lo único que verdaderamente les interesa son los negocios que se generan con el apoyo a planes totalmente partidistas, sin interesarles pasar sobre la constitución y sobre el mismo pueblo que les otorgan su voto y apoyo. Realmente el pueblo está muy tonto, muy desinformado o son muy listos, ya no se ni que pensar.

El informe de Trump me empalago por ser demasiado positivo, perfecto, entusiasta, yo no sé si fue un informe o un discurso de candidato presidencial. No me gustaron las actitudes exageradas de los bandos demócratas y republicanos, me cayó mal tanta exageración de las interrupciones con aplausos puestos de pie y por el otro bando demócrata parecían piedras inmóviles con caras de acero.

Y, porque le llame el informe perfecto, porque según lo que dijo es que todo su trabajo fue a la perfección, un presidente sin ninguna mancha, toda la economía estadounidense en lo máximo, sobra el trabajo, las minorías afro estadounidenses progresando, que ya no hay pobreza, bajo índice criminal, altísimo aumento de ingresos en las familias, todo maravilloso, además de jugar con sentimientos familiares exponiendo ejemplos de bisabuelos y bisnietos al servicio de la nación, la sorpresa del soldado que regresa de Medio Oriente tratando de causar una sorpresa agradabilísima familia, el apoyo a niños con madres solteras, darle la medalla de más Alto Honor civil a un comentarista totalmente racista y vendido racista y haciendo su teatrito, desafortunadamente para el diagnosticado con cáncer pulmonar, lo siento por eso a nadie se lo deseo.

Ahora, con la presentación y reconocimiento del presidente interino Juan Guaidó puede representar una declaración abierta de guerra hacia el gobierno de Maduro al expresar que lo van a aplastar y acabar con su tiranía. Después de terminar su vanaglorioso discurso y no informe, vino la reacción de la senadora demócrata Nancy Pelosi al romper y tirar al parecer el informe por escrito en transmisión nacional de televisión, demostrando un coraje por la hipocresía del informe, pienso yo.

Ahora bien, dicen que también mintió en rescates económicos que ya Obama le había dejado una economía sana, quizás por los tratados con México y Canadá y aranceles impuestos a China, así mismo dijo que las primas de seguros y costos médicos bajaron un 60% y dicen que a nadie nos bajó eso, en ningún seguro médico. Trump evito hablar totalmente del lado negativo de que Estados Unidos ha pasado como lo tiroteos del Paso, Texas, las Vegas, Nevada, etc. Se limitó a decir los crímenes de indocumentados, pero se calló ante los crímenes de estadounidenses.

Callo totalmente su situación de su juicio político. En otras palabras fue un presidente perfecto el cual no tiene nada de que pedir disculpas, fue un informe muy empalagoso para mis oídos, ya que en un informe se deben de decir todas las acciones buenas y fallos en su liderazgo. GRACIAS.