Carolyn Ladd anuncia campaña para el Tribunal Superior del Condado de King

SEATTLE – La abogada y defensora de la equidad Carolyn Ladd anuncia hoy su campaña para el Tribunal Superior del Condado de King, Departamento 51. Carolyn vive en Seattle y ha sido abogada durante 30 años. Durante los últimos 20 años, ha sido abogada laboral en Boeing ayudando a garantizar que la empresa cumpla con los derechos civiles y otras leyes laborales. Carolyn también forma parte de la junta de las abogadas de mujeres de Washington y es miembro de la Asociación de Abogados con Discapacidades de Washington y del Colegio de Abogados para Sordos y Discapacitados.

“Mi madre, una de las primeras feministas, me alentó a seguir la ley, no a pesar de la falta de mujeres en el campo de la ley, sino por eso. En mi carrera, me propuse crear caminos para que las mujeres tengan éxito en la ley siempre que pueda. Me postulo para el Tribunal Superior del Condado de King porque creo que la ley debería usarse como una herramienta para ayudar a los marginados ”, dijo Carolyn.

En 1976 Carolyn y su familia visitaron Washington DC. Su madre se aseguró de que visitaran la Corte Suprema de los Estados Unidos porque esperaba que Carolyn se convirtiera en abogada y jueza. Tuvieron la suerte de ver una discusión oral y Carolyn se sorprendió por el hecho de que los nueve jueces eran hombres. El plan de su madre funcionó, y se graduó de la facultad de derecho en 1990. Esa visita a la Corte Suprema fue un momento crucial para Carolyn, y la colocó en un camino para ser juramentada en esa misma corte 20 años después. En el sector privado, Carolyn ha elaborado políticas que aseguran que todos los empleados puedan tener éxito. Está particularmente orgullosa de sus esfuerzos para crear espacios de trabajo trans * inclusivos, acomodando prácticas religiosas como empleados musulmanes que observan el Ramadán y apoyando a víctimas de violencia doméstica. Como juez, Carolyn traerá ese mismo compromiso con la justicia y la equidad a la corte.

“Espero trabajar incansablemente para abordar los problemas sistémicos en nuestro sistema judicial, asegurar que todos tengan una oportunidad justa y crear oportunidades para que las personas tengan éxito. Los casos que tengo ante mí pueden cambiar, pero mis valores no lo harán ”, dijo Carolyn.