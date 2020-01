Trump no inocente, no culpable

Por Horacio Ahumada.

El escenario político más grande que existe en estos momentos es un juicio en contra del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, si es lo que dije, un juicio y se supone que en un juicio debe de estar presente un Juez, el Fiscal, el Abogado defensor y el Jurado, solo falta en este juicio real llevado a cabo en Washington, D.C. la figura principal el ACUSADO, quien probablemente este de viaje, en su oficina, en su casa o bien jugando golf, en otras palabras Donald Trump no está presente, entonces qué juicio tan raro, además, que la defensoría del presidente, es decir los senadores republicanos, votaron por la regla de no más testigos en este juicio presidencial que de antemano sabemos que todavía existen nombres y apellidos que pueden aportar mucho a favor o en contra, sin embargo al parecer el gran jurado que de los cien participantes cincuenta y tres no tienen derecho a votar libremente porque su pensamiento y decisión no les pertenecen a ellos sino al partido republicano donde el acusado es miembro activo y hermano en el pensamiento políticos de estos individuos republicanos que actuaran sin pensamiento ni voluntad propia.

Es increíble que en este país primer mundista existan seres zombis que rigen el destino favorable a quienes tienen el poder económico y no en el pueblo que se supone fue quien los eligió, confiado en que serían los mejores en guiar las leyes parcialmente y justamente. Aquí no hay más que dos caminos, poner un hasta aquí al abuso del poder y la falta de respeto del presidente al Poder Legislativo de este país, de lo contrario si el presidente es inocente es decir no culpable, entonces estaremos soltando la cadena a un tigre agresivo autócrata que nos gobernaría por los siguientes cuatro años, nos que nos espera.

Lo único que puede juzgar con parcialidad sin fanatismo partidista seria nuestro voto en las próximas elecciones en donde un país sería el gran jurado donde su voto decidiría el destino de Trump, es decir o le sigue o se va.

Esperemos ver un escenario lleno de justicia y paz, lo que debe de ser y no he gobernado por individuos sin voluntad propia, gobernados por unas cuantas, ya es hora de despertar y darnos cuenta cómo se maneja el gobierno de este país, y nuevo y lo repito, los que están de jurado, es decir los Senadores no tienen la libertad ni la capacidad de declarar a Trump culpable o inocente, pero nosotros en las elecciones presidenciales si los podremos hacer sin ningún compromiso ni presido partidista, eso se quedara en nuestras propias conciencias, así es que vayamos pensado en un mejor futuro para nuestros hijos, nuestra familia, nuestro país, ejerzamos el derecho de votar, informémonos de quien verdaderamente nos conviene como presidente, si es Trump o quien quede como demócrata, si es mujer o es hombre.

Estudiemos la política estadounidense hasta los puntos más pequeños de su infraestructura, para que el día que votemos lo hagamos con todo el conocimiento de que es lo más conveniente, no votemos por los pensamientos partiditas, votemos por el que más conviene a este gran país. GRACIAS.