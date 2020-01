Defienden en Davos a los hispanos como la mejor estrategia de crecimiento

Tweet on Twitter

Davos (Suiza), 24 ene (EFE).- Los hispanos representan “la mejor estrategia de crecimiento” para las empresas globales, no solo estadounidenses, en opinión de la creadora de la fundación ‘We are all human’, Claudia Romo Edelman.

“Si tú eres una empresa japonesa y tienes que decidir tu estrategia global, te conviene mucho más invertir en los hispanos que invertir en Europa”, declara a Efe esta mexicano-suiza, promotora de la integración de la comunidad latina en EE.UU. y con una amplia trayectoria diplomática en instituciones internacionales.

Por segundo año consecutivo, Romo Edelman ha traído al Foro Económico Mundial (WEF, en inglés) en Davos el mensaje de que los hispanos representan el futuro, también para las empresas globales.

Los hispanos en EE.UU., recuerda, son 60 millones, suponen el 18% de la población y el 12% del PIB, esto es, 2,3 billones (millón de millones) de dólares.

“Si lo pones junto es el octavo país del mundo, más que Italia y que otros muchos países. Si eres una empresa japonesa, invertir en nosotros es una estrategia de crecimiento muy efectiva”, afirma.

Desde que puso en marcha hace un año su iniciativa “Promesa hispana”, un manifiesto por el que las empresas se comprometen voluntariamente a promover la incorporación de trabajadores de origen hispano a sus plantillas, más de 150 compañías han firmado el manifiesto.