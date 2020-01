High Rollers en la Gala Anual de Hielo de Invierno de Numerica

Tweet on Twitter

WENATCHEE – La octava gala anual de Numerica Credit UnionWinter Ice Gala capturará la esencia de un tema de 1920 “Casino Royale” celebrado en el Town Toyota Center. La Gala contará con la celebridad Dancing with the Stars y el medallista olímpico de bronce de 2018, Mirai Nagusu y el campeón de EE. UU., Ryan Bradley, Fabulous Feet Aerialists y muchas más sorpresas. La exclusiva cena de cuatro platos (opcional) cena y espectáculo de hielo se lleva a cabo en la arena principal y los invitados se sientan en el hielo cubierto. Desde su inicio, el evento ha recaudado más de $ 100,000 para el fondo Arena Youth Enrichment celebrado en la Community Foundation of North Central Washington. Los huéspedes disfrutarán viendo patinaje artístico y comiendo comida gourmet en un ambiente elegante el viernes 31 de enero a las 6:00 p.m. en el Town Toyota Center.

Mirai Nagasu, medallista de bronce olímpico de 2018, miembro del equipo mundial de los EE. UU. Y bailando con las estrellas, realizará al menos dos rutinas para la audiencia de gala. Mirai hizo historia al convertirse en la primera mujer estadounidense en conseguir un triple Axel en los Juegos Olímpicos de Invierno. Ella realizó el difícil salto de tres revoluciones y media, ayudando al equipo de Estados Unidos a ganar una medalla de bronce en el evento del equipo olímpico.

El campeón estadounidense Ryan Bradley es conocido por su enérgico estilo de patinaje entretenido. Un competidor de toda la vida y un showman natural, Ryan actuó en varios espectáculos en todo el país. Compitió por los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver, terminando cuarto en el Campeonato de EE. UU., Pero regresó para competir en el Campeonato de Patinaje Artístico de EE. UU. De 2011, donde se llevó el oro a casa.

Otros artistas destacados son los trapecistas, Trisha Miller, McKayla Corulli y Tatum Kentnor del Fabulous Feet Dance Studio. Los trapecistas están bajo la dirección de Traci Trotter y son bailarines experimentados y hábiles que estudian muchas formas de danza y sedas aéreas y lyra (aro). Otros solistas destacados son miembros del Wenatchee Figure Skating Club (WFSC) Conner O’Grady, Santiago Soto, Shannon Salter

y Alanna Collins. Camille Labelle-Bedard y Brooke Bushong interpretarán un dúo coreografiado por Melissa Miller-Port. Los miembros principales de WFSC patinarán a “Poker Face”. Los invitados destacados incluyen Miss East Cascades 2019, Jaylah Young, en representación de los condados de Chelan, Douglas, Okanogan, Kittitas y Grant. Young se graduó de Wenatchee Valley College con planes de asistir a la Universidad Eastern Washington para obtener una licenciatura en Bioquímica. Actualmente, trabaja a tiempo parcial en el departamento de marketing de Town Toyota Center. Young ha ayudado con los planes para el espectáculo.