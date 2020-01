Billie Eilish firmará la canción de la nueva película de James Bond

Tweet on Twitter

Los Ángeles, 14 ene (EFE News).- Billie Eilish es la cantante elegida para firmar el tema oficial de “No Time to Die”, la nueva película de James Bond que se estrenará en abril.

“Me parece loco ser parte de esto en todos los sentidos”, dijo este martes la joven en un comunicado.

“Poder ponerle música a la canción principal de una película que es parte de una saga tan legendaria es un enorme honor. La de James Bond es la saga fílmica más genial que jamás ha existido. Estoy todavía en ‘shock'”, añadió.

Eilish, una de las grandes sensaciones musicales del pasado año, colaborará, como es habitual, con su hermano Finneas para abordar este tema.

“Componer la canción principal de una película de Bond es algo con lo que hemos soñado hacer durante toda nuestra vida. No hay nada más icónico que unir música y cine como en ‘Goldfinger’ (John Barry y Shirley Bassey) y ‘Live and Let Die’ (Wings, escrita por Paul y Linda McCartney)”, comentó.

“Nos sentimos muy, muy afortunados de tener un pequeño rol en tan legendaria saga. Larga vida a 007”, agregó.