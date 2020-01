Ya es suficiente con un Die-in en los pasos de The Westin Seattle

SEATTLE – La falta de seguro de salud se asocia con un estimado de 30,000 a 90,000 mil muertes por año, en los Estados Unidos.

Hoy, más de 30 millones de estadounidenses aún no tienen seguro de salud y aún más tienen seguro insuficiente. Incluso para aquellos con seguro, los costos son tan altos que las facturas médicas son la principal causa de bancarrota en los Estados Unidos. Nuestra gente merece algo mejor.

Únase a voluntarios de Whole Washington, Our Revolution National, Physicians for a National Health Program: Western Washington, Our Revolution Berniecrats Coalition, Snohomish County DSA, Washington State Green Party y otros aliados de otros grupos de defensa de la salud de un solo pagador, fuera del 2020 Conferencia de Salud del Estado de Reforma de Washington – al decir que ya es suficiente. Pagador individual AHORA.

A pesar de la popularidad de la atención médica de un solo pagador, estos altos ejecutivos de atención médica y los llamados líderes de políticas de salud ni siquiera tienen la atención médica de un solo pagador en la agenda de su conferencia 2020.