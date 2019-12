Las autoridades no valen nada

Por Horacio Ahumada.

Empezando con Seattle y el estado de Washington, al parecer las autoridades en vez de ser útiles a quienes votaron por ellos, al parecer solo buscan como inventar más impuestos, gastar y gastar, en vez de administrar lo que se tiene y no inventar para sacarnos más dinero de nuestra cartera, aparte de malgastar en quienes no aportan, en dar bienes a diestra y siniestra, un ejemplo muy claro son los homeless que se gastan en ellos millones de dólares anuales en vez de invertirlos en ciudadanos que verdaderamente aportan para el funcionamiento de los servicios públicos; los políticos inventan en cobrar por lo que ya estaba construido como las rutas 520, 405, 167 y 99 y todavía no contentos con ello amenazan en cobrarnos por el uso del Express Lane del Hwy 5.

Es increíble lo que hicieron también con nuestro presupuesto anual personal con el cobro de las calcomanías d la placas que hay quienes pagan más de 500.00 dólares anuales por ideas de nuestros queridos representantes gubernamentales, pero ellos si son muy buenos para darse sueldos sin razón de ser tan altos, como ejemplo tenemos al administrador de la ciudad de Mill Creek quien sencillamente tiene un “muy humilde” sueldo de $ 275.00 dólares por hora como un ejemplo.

A nivel nacional lo he dicho anteriormente y lo reitero que los dizque representantes que tenemos en Washington, D.C. que en verdad representan más intereses partidistas que intereses ciudadanos, como un gran ejemplo tenemos el caso de la votación para el juicio político del Presidente Donald Trump donde nuestros dignísimos representantes federales sometieron a votación dos artículos que señalaban la acusación de los errores del presidente y sin embargo a los representantes republicanos su voto no lo dieron a favor de un juicio sino en contra y en defensa de un republican porque casualmente ningún republicano emitió su voto en contra de su compañero de partido, en otras palabras el partido es más importante que la gente que representan, y eso es una gran vergüenza nacional.

Pero no solamente en este país, otro ejemplo es México cuyos anteriores presidentes al actual no servían para nada al pueblo, pero si se servían a manos llenas todo el dinero recaudado y producido por las instituciones nacionales como Petróleos Mexicanos y robarse el presupuesto de todas la Secretarias de Estado, gubernaturas estatales, presidencias municipales, y los más triste es quienes representan la Ley de la Constitución Mexicana los Jueces Federales, Estatales y Municipales, son los peores quienes se rinden ante el poderoso señor Don Dinero a través de “moches” es decir de sobornos de grandes empresas que no pagaban ni un quinto en impuestos, en liberar a grande narcotraficantes, etc. etc., estos personajes no le sirven para nada al pueblo repito, al contrario ellos se sirven del voto de muchos que les creen sus falsas e hipócritas promesas porque desde que andan en campana buscan saludarnos personalmente de mano, empolvándose sus zapatos en calles de tierra sin pavimentar y una vez que obtienen lo que quieren nos dejan como novias de rancho. GRACIAS.