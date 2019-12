La leyenda de los Seahawks, Brian Bosworth, izará la bandera

RENTON – El leyenda de los Seahawks de Seattle, Brian Bosworth, izará la bandera 12, antes del partido de los Seahawks contra los 49ers de San Francisco el domingo, anunció el equipo. La NFL flexionó el juego en Sunday Night Football de NBC y el inicio está programado para las 5:20 p.m. PT.

“Estoy realmente bendecido y honrado de que se me pida que levante la bandera 12 para los Seattle Seahawks y la increíble ciudad y fanáticos”, dijo Bosworth. “Hay pocos momentos más grandes para un ex jugador de los Seahawks que ser invitado a revivir y experimentar las emociones que los 12 invocan para su equipo. Realmente puedo decir que no hay mejor base de fanáticos o un lugar más mágico para jugar que en Seattle. Mi El corazón todavía me duele que no pude cumplir las expectativas que tenía para mí y para los fanáticos cuando tuve la suerte de ser reclutado para formar parte de esta gran organización. Los jugadores juegan este deporte de fútbol con tanta emoción y pasión, pero rara vez hay fanáticos que están tan emocionalmente conectados e invertidos como los 12 de Seattle. En la vida, las cosas se dan por sentado demasiado a menudo debido a que no se centran en cuán especiales son los momentos con los que estamos agraciados … este momento tiene más significado y enfoque que yo puedo expresar. ¡Estoy realmente humilde y siempre agradecido! “

Junto con su personalidad más grande que la vida y su peinado único, “The Boz” fue un maestro promotor y una de las figuras más emocionantes e intrigantes en la historia del deporte profesional. Seleccionado con la primera selección general en el Draft Suplementario de la NFL de 1987, Bosworth jugó tres temporadas, comenzando 24 juegos, antes de que su carrera fuera interrumpida debido a una lesión.

La tradición de la Bandera 12 comenzó el 12 de octubre de 2003, cuando 12 titulares de boletos de temporada originales izaron la bandera contra los 49ers de San Francisco. Ahora, en cada juego en casa justo antes del inicio, se levanta la bandera en honor a los 12. Desde los antiguos grandes de Seahawks, hasta celebridades locales y personalidades deportivas, ser convocado para izar la bandera se ha convertido en un honor en sí mismo. La bandera se ha convertido en un símbolo de los partidarios de los Seahawks en todo el Noroeste y el espíritu de comunidad que comparten la organización y los fanáticos.