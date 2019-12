En busca de líderes latinos en el sistema educativo

Tweet on Twitter

Tucson (AZ), 13 dic (EFEUSA).- Los latinos representan uno de los grupos de estudiantes de mayor crecimiento en el país, sin embargo son muy pocos los que forman parte de las directivas de distritos escolares, colegios comunitarios y universidades, entidades donde se toman decisiones que impactan en su futuro.

De cara a un cambio a corto y largo plazo, el grupo Latino Lideres en Educación en Arizona, o también conocidos como All in For Education, ha empezado en este estado, y con miras a su ampliación al resto del país, una caza de talentos hispanos que puedan evitar esa falta de representatividad.

“Es un problema nacional, un problema social, pero se agudiza en el estado de Arizona debido a la explosión de la población hispana en este estado durante los (años) 80”, dijo Efe Luis Ávila, fundador del grupo, sobre la ausencia de representación.

De acuerdo a cifras recientes de la Oficina del Censo, a nivel nacional entre los años 1996 y 2016 el número de estudiantes latinos inscritos en escuelas públicas, colegios y universidades se duplicó, pasando de 8,8 millones a 17,9 millones, y en la actualidad constituyen el 22,7 % del total de la población estudiantil.

Los escolares hispanos en Arizona son cerca del 50% del total, sin embargo solo 3 latinos figuran entre las 32 personas que forman parte de la Mesa Directiva de Educación del Estado de Arizona, así como de la Junta de Regentes de las Universidades y la directiva de Escuelas Chárter.