Groenlandia se deshiela más rápido y provocará aumento en nivel del mar

México, 12 dic (Notipress).- De acuerdo con un estudio publicado en Nature, alrededor de cuatro billones de toneladas de hielo se derritieron en Groenlandia desde 1992. En este sentido, el deshielo provocará un aumento del nivel del mar en 60 centímetros a nivel global para finales del siglo XXI.

El estudio titulado Mass balance of the Greenland Ice Sheet from 1992 to 2018 se realizó a través de mediciones de 26 satélites en conjunto, donde mostraron que la tasa de pérdida de hielo en Groenlandia actualmente es siete veces mayor a comparación de principios de la década de los 90. Contextualizando, las capas de hielo de esta región derritieron alrededor de 33 mil millones de toneladas de agua al año en 1993.

Según los datos expuestos en el estudio, en la década de 2010, 254 mil millones de toneladas de agua se derritieron; y las tasas recientes de agua de deshielo están por arriba del rango de las predicciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Igualmente, en 2013 el IPCC pronosticó, el nivel del mar aumentará alrededor de 60 centímetros para el año 2100, siendo responsable del riesgo de 360 millones de personas por inundaciones en costas por año.

Por otra parte, el nuevo estudio demuestra que las pérdidas de hielo en la región de Groenlandia aumentan cada vez más rápido y siguen el escenario de emergencia climática de alta gama declarado por el IPCC, quien predice siete centímetros más. En este sentido, Andrew Shepherd, director de la investigación y profesor de la Universidad de Leeds indicó, por cada aumento mundial de centímetro en el nivel del mar, seis millones de personas están en riesgo de inundaciones costeras alrededor del mundo.

Asimismo, el equipo utilizó modelos climáticos regionales en función de mostrar que un 50 por ciento del deshielo es consecuencia del derretimiento de la superficie según el aumento de las temperaturas del aire. El otro 50 por ciento se debe a que el flujo de glaciares aumentó, a su vez provocado por el aumento de la temperatura de los océanos.

Congelamiento y descongelamiento de las capas superiores del hielo provocan que los parches grisáceos absorban más calor del sol y, por lo tanto, generando un calentamiento cada vez más rápido. De esta manera, se divulga la necesidad e importancia de la observación satelital del hielo polar en Groenlandia, en función de monitorear y hacer predicción en materia de cómo el cambio climático afecta al deshielo y a los niveles del mar.