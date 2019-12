Autoridades sin autoridad

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Por Horacio Ahumada.

En estos días, un vagabundo llamado homeless en la puerta del edificio que alberga la Corte del condado de King, un abogado fue violentamente agredido por un vago golpeándolo en varias ocasiones, entonces un chofer de camión urbano de pasajeros bajo a auxiliar al abogado, pero también el homeless le empezó a golpear, finalmente llego la policía a combatir con arma eléctrica al atacante. Con todo esto, esta semana el Juez del Condado solicito y se le aprobó seiscientos mil dólares para policías, y guardias de seguridad, mientras tanto el juez ordenó cerrar la puerta principal por la tercera avenida aquí en el centro de Seattle.

Estimados lectores tengo años y años exigiendo a las autoridades que de una vez por todas se pongan los pantalones y ejerzan la autoridad y las leyes para prohibir la vagancia en el centro de la ciudad por el bien de los ciudadanos, pero parece que las autoridades municipales y del condado les importa un cacahuate la buena ciudadanía, al contrario cada año fomentan la vagancia a través de facilidades de hogares, dinero, cuidado que no se sobre droguen, alimentos y todo esto obviamente que homeless de aquí invitan a amigos de otros estados y esto va incrementando el número de indigentes que representan un peligro de agresión a los transeúntes, drogándose en plena vía publica y parques familiares, la policía está harta, nosotros también del mal olor a marihuana, orines y heces fecales, no logro entender la incapacidad de la mayor de Seattle y las autoridades del Condado de King para ponerle fin a este problema que cada año se agrava y agrava más y más. Asimismo, existen centros llamados Misiones donde les dan albergue y apoyo, el problema de estas localidades es que están ubicados en el mero centro de la ciudad en vez de estar fuera de la mancha citadina, donde los homeless deberían de estar.

He dicho una y mil veces que se vendan esos edificios que seguro estoy que por su ubicación el precio en la industria inmobiliaria vale millones de dólares, mismos que podrían ser aprovechados para nuevas construcciones fuera de la ciudad. En las vegas nevadas quedo estrictamente prohibido vagar, acampar y deambular por sus calles donde miles de turistas nutren la economía, pues deberían de hacer un grupo de funcionarios o invitar a los de Las Vegas para que les digan a las autoridades locales como le hicieron para establecer el orden y la limpia de homeless en sus calles.

Ahora, con este evento en la corte de King County ahora si le ponen una atención a este problema, pero de una manera muy egoísta ya que con nuestro dinero de los impuestos lo usan para protegerse ellos mismos y nosotros que lo aportamos nos ignoran en su totalidad, al contrario, no están ayudando con el problema sino está FOMENTANDO el crecimiento de este problema. Ya basta tiene que haber un hasta aquí, no queremos llegar a los niveles de otras ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Washington, D.C. no logro entender la falta de interés de las autoridades locales para solucionar este problema. GRACIAS.