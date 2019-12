“Carrera al rescate” trae diversión familiar a Wenatchee

Tweet on Twitter

WENATCHEE – ¡Ningún trabajo es demasiado grande, ningún cachorro es demasiado pequeño! Nickelodeon y VStar Entertainment Group presentan PAW Patrol Live! “Race to the Rescue”, una producción llena de acción y música. ¡Los heroicos cachorros de la serie animada preescolar PAW Patrol, producida por Spin Master Entertainment, visitarán Town Toyota Center el 23 y 24 de mayo! Las entradas para las cuatro presentaciones están a la venta al público el 20 de diciembre de 2019 y se pueden comprar en www.pawpatrollive.com.

Es el día de la Gran Carrera de Adventure Bay entre el alcalde Goodway de Adventure Bay y el alcalde Humdinger de Foggy Bottom, pero el alcalde Goodway no se encuentra en ninguna parte. ¡Patrulla de la pata al rescate! Ryder convoca a Marshall, Chase, Skye, Rubble, Rocky, Zuma y Everest para rescatar a la alcaldesa Goodway y correr la carrera en su lugar. Utilizando sus habilidades únicas y trabajo en equipo, los cachorros muestran que “ningún trabajo es demasiado grande, ningún cachorro es demasiado pequeño”. A través de una historia única y música alegre, Ryder y sus cachorros comparten lecciones para todas las edades sobre ciudadanía, habilidades sociales y problemas. resolviendo mientras hacen varios rescates heroicos en su carrera hacia la línea de meta.

PAW Patrol Live! “Race to the Rescue” ofrece a las familias la oportunidad de crear recuerdos para toda la vida y es una gran introducción al teatro en vivo para niños. Para ayudar a acomodar a los niños pequeños, la actuación al estilo Broadway incluye dos actos con un intermedio de 15 minutos. Se alienta a los niños y sus familias a interactuar con los artistas a través de llamadas, respuestas e interacción con la audiencia. Los cachorros cobran vida en el escenario a través de un enfoque innovador de vestimenta basado en títeres Bunraku que permite a cada cachorro usar su paquete de cachorros, conducir sus vehículos de rescate y trabajar juntos como un equipo. El escenario teatral clásico, junto con un video wall de alta tecnología, transporta visualmente a las familias a un auténtico entorno de PAW Patrol, que incluye lugares de la serie de televisión, como Adventure Bay, The Lookout, Seal Island, la granja del granjero Yumi y Jake’s Mountain.