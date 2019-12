Los hispan USA y buscan unión para crecer

Tweet on Twitter

Nueva York, 9 dic (EFEUSA).- Líderes hispanos de distintos ámbitos reivindicaron este lunes en la sede de Naciones Unidas la fuerza de esta comunidad en Estados Unidos y discutieron un “plan de acción” para fomentar su unión y seguir creciendo.

Empresarios, académicos, responsables de organizaciones civiles y otras personalidades latinas se dieron cita en la Cumbre de Liderazgo Hispano, una reunión organizada por la fundación We Are All Human que este año celebra su segunda edición.

“Tenemos que actuar ahora, es nuestro momento. Nunca hemos estado tan preparados”, insistió la fundadora de We Are All Human, Claudia Romo Edelman, en la apertura de la reunión.

El mensaje de Romo Edelman fue contundente: los hispanos representan una parte muy importante de la población y de la economía de Estados Unidos y ha llegado la hora de que se muestren orgullosos y den un paso al frente.

“Debemos ser la última generación que se enfrente a ser invisible, a no ser escuchados, a no ser valorados. Somos los que tenemos que abrir la puerta para que nuestros hijos puedan ser la primera generación de estrellas hispanas, plenamente valorados, plenamente remunerados, plenamente respetados y reconocidos”, recalcó.