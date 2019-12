Luis Coronel, relevo para el regional mexicano

Los Ángeles, 6 dic (EFEUSA).- Con solo 23 años, el cantante Luis Coronel se postula como un importante relevo para el regional mexicano y aseguró que valora mucho todo lo que ha logrado y el apoyo de sus seguidores porque sabe lo que es estar abajo del todo.

“Lo que aprecio del apoyo de la gente es su apreciación hacia mí. Vengo de no tener nada, de vivir en un gimnasio, de estar durmiendo debajo de un ring, de no estar con mi familia, a, de repente, tener gente en todo el mundo diciéndome: ‘Oh, Luis, quiero conocerte'”, relató.

“Nunca imaginé que iba a pasar esto, pero estas cosas se dieron. Pasó lo de la carrera (…). Todo lo que me dicen los fans lo aprecio tanto porque vengo de no tenerlo, de no tener amigos, de no tener a nadie a quien poder contarle mis problemas. Y ellos me han entendido perfectamente”, añadió.

Coronel (Tucson, 1996) ha lanzado recientemente “No es que me gustes”, un nuevo y apasionado “single” en el que está acompañado por La Séptima Banda.

El joven artista explicó que es un tema de banda, “romántico” y de ir “directo al grano” cuando te enamoras de alguien.

“Que quieres llegarle directamente a una mujer: ‘No es que me gustes, es que me encantas, me fascinas'”, explicó.

Y aunque en la canción parece, al principio, un poco tímido a la hora de mostrar sus sentimientos, Coronel contó que luego el protagonista de “No es que me gustes” se va abriendo.