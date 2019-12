De 100 AMLO ha cumplido 89

Por Horacio Ahumada.

Estas son palabras textuales del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador este día primero de diciembre apenas a un año de inicio de su mandato: “Hace un año en este mismo lugar hice 100 compromisos con el pueblo de México, el día de hoy puedo decir que hemos cumplido 89 y sólo 11 están pendientes.

En estos primeros 12 meses hemos avanzado, pero aún estamos en un proceso de transición” la verdad es de mucha admiración el sistema de trabajo sin descansar un solo día, sin tomar ningún periodo vacacional, sin dejar de ir a la oficina o giras en días de celebraciones patrias o especiales, ahí ha estado AMLO en la raya, trabajando desde las 6 de la mañana junto a su Comité de Seguridad y a las 7:00 AM en la conferencia de prensa diaria de Lunes a Viernes, los fines de semanas en giras para estados, municipios y comunidades, la verdad esto no lo hemos visto en otros mandatarios en cualquier parte del mundo, solamente en el presidente de México.

Voy a enumerar solamente algunos compromisos cumplidos de los ochenta y nueve informados este Domingo pasado: Preferencia por las comunidades indígenas y los más pobres, acabar con la corrupción de guarderías y fondos para escuelas, Becas para preparatorianos y estudiantes de universidades, cancelo la mal llamada Reforma Educativa, Bajarán los sueldos de los altos funcionarios y aumentaran proporcionalmente los sueldos de los trabajadores de base y sindicalizados que ganan menos de 20 mil pesos al mes, aumento de pensión a los adultos mayores en todo el país; es decir, se le entregará a cada uno mil 274 pesos mensuales, miles de jóvenes desempleados serán contratados para trabajar como aprendices en actividades productivas en el campo y la ciudad, y ganarán un sueldo de 3 mil 600 pesos mensuales, recibieron apoyo un cientos de miles de discapacitados pobres, en especial, niñas y niños de pueblos y colonias marginadas, se inició la construcción de caminos de concreto en municipios olvidados de Oaxaca, Guerrero y otros estados.

También, pequeños productores del campo, ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios recibieron un apoyo económico semestral para la siembra de alimentos, los pequeños productores de maíz, frijol, arroz, trigo y leche se les comprarán estos alimentos a precios de garantía en almacenes o depósitos de Diconsa y Liconsa, comenzaron los preparativos para plantar en los próximos dos años árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas, con el objetivo de producir alimentos, reforestar, mejorar el medio ambiente, crear 400 mil empleos y arraigar a la gente en sus comunidades de origen, se otorgan créditos a la palabra y sin intereses a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios para la adquisición de novillonas, vacas y sementales, artesanos, dueños de talleres, tiendas y pequeñas empresas, también recibirán créditos a la palabra, baratos y sin tantos trámites y pérdida de tiempo, no aumentaron los impuestos más allá de la inflación y no se crearon nuevos impuestos.

Tampoco aumentamos la deuda pública, No gastamos más de lo que ingrese a la Hacienda Pública, se aplica una estricta política de austeridad republicana, no amiguismo, nepotismo e influyentismo, ninguna de esas lacras de la política, son transparentes la nómina y los bienes de los funcionarios públicos y de sus familiares cercanos; haremos pocos, muy pocos, viajes al extranjero y solo por causa justificada; no sé comprarán vehículos nuevos para funcionarios; únicamente tendrán escoltas los funcionarios responsables de tareas de seguridad; solo habrá tres asesores por secretaría; no habrá atención médica privada, ni cajas de ahorro exclusivas para funcionarios, bueno se me acabo el espacio pero son ochenta y nueve promesas cumplidas!!! GRACIAS.